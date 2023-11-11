600 خبير وباحث يناقشون زراعة نخاع العظم والعلاجات الخلوية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يُنظِّم «مركز أبوظبي للخلايا الجذعية»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، مؤتمر «زراعة نخاع العظم والعلاجات الخلوية 2023» في أبوظبي.

ويُعقَد المؤتمر في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2023، في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، ضمن إطار تحقيق الرؤية الاستراتيجية لمجموعة «بيورهيلث» و«مركز أبوظبي للخلايا الجذعية»، والرامية إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية على المستوى العالمي.

وبدعمٍ من دائرة الصحة – أبوظبي، الشريك الاستراتيجي للمؤتمر، يمثِّل «مؤتمر مركز أبوظبي للخلايا الجذعية لزراعة نخاع العظم والعلاجات الخلوية 2023» منصةً عالميةً تجمع أكثر من 600 مشارك من كبار الخبراء والباحثين والعلماء والأطباء من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف أحدث التطوُّرات والابتكارات في مجالات زراعة نخاع العظم والعلاج الخلوي والطب التجديدي.

ويقام الحدث بدعمٍ من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومؤسَّسات رعاية صحية دولية، منها مستشفى بوسطن للأطفال، وجامعة إنديانا للصحة، إضافةً إلى العديد من الجمعيات الطبية، منها «جمعية الإمارات لأمراض الدم»، و«جمعية الإمارات للتمريض»، و«الجمعية الوطنية لمرض التصلب المتعدد» وغيرها.

يستضيف المؤتمر أكثر من 40 متحدثاً عالمياً، ما يوفِّر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات وبحث سبل التعاون وحضور المناقشات المتعمّقة عن التحديات والفرص في مجالات زراعة نخاع العظم، وعلاجات الخلايا الجذعية واستكشاف أحدث تقنياتها المتطوِّرة. ويشكِّل الحدث منصةً لعرض إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العلاج بالخلايا الجذعية، ويتيح للمشاركين عرض أبرز الأبحاث العلمية، وتقديم دراسات حالة، والمشاركة في جلسات تفاعلية تهدف إلى دفع عجلة التقدُّم والابتكار في هذا المجال.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها عالمياً وجهةً رائدةً للرعاية الصحية، وحاضنةً للابتكار في علوم الحياة، من خلال الاستمرار في حشد الجهود العالمية لتبادل المعارف والخبرات، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع. ولا ريب أنَّ اعتماد دائرة الصحة - أبوظبي مركز أبوظبي للخلايا الجذعية مركزاً للتميُّز في جراحة نخاع العظم، يعزِّز دوره المحوري لاعباً رئيسياً في إحداث نقلة نوعية في المشهد الإقليمي والعالمي في مجال زراعة نخاع العظم، ويتيح مشاركة تجربته واستكشاف مزيدٍ من آفاق التعاون الدولي والأبحاث العلمية والتكنولوجيا لتحقيق التميُّز في هذا المجال».

وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيس المؤتمر، المدير التنفيذي لبرنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم في «مركز أبوظبي للخلايا الجذعية»: «يشرِّفنا أن نعقد مؤتمرنا تحت رعاية كريمة لسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ما يعكس أهمية الحدث بصفته منصة معرفية مرموقة، ويؤكِّد الدعم اللامحدود لقيادتنا الرشيدة. مهمتنا في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، بصفتنا مركزاً للتميُّز في زراعة الخلايا الجذعية المكوّنة للدم، أن نقدِّم علاجاتٍ مبتكرةً ونُحدِث تأثيراً إيجابياً ومستداماً في حياة المرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم».

وقال الدكتور يندري فينتورا، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية: «في إطار التطوُّرات المستمرة في قطاع الرعاية الصحية، يلتزم مركز أبوظبي للخلايا الجذعية بالمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم أفضل ممارسات الرعاية الصحية في المنطقة، بما يواكب توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويعدُّ الحدث، الذي يُعقَد تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، شهادةً على التزامنا بتحقيق هذه الرؤى، فنحن لم ندَّخر أيَّ جهد في دعوة المتحدثين من أبرز المبتكرين في مجال الرعاية الصحية من دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء العالم. وتتيح هذه المنصة الفريدة لفريقنا من أطباء أمراض الدم والباحثين عرض أحدث إنجازاتنا في «مركز أبوظبي للخلايا الجذعية»، وخصوصاً تصنيع أول منتج للخلايا المناعية المعدَّلة وراثياً المعروفة بـCAR-T في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتائج تجاربنا السريرية الجارية والعلاجات بالطب التجديدي وبرنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم».

وقالت شايستا آصف، الشريك المؤسِّس، الرئيس التنفيذي للعمليات في «بيورهيلث»: «يأتي هذا الحدث في وقت يحمل فيه المستقبل إمكاناتٍ غيرَ محدودة للعلاج بالخلايا الجذعية، ما يَعِدُ بمزيدٍ من التقدُّم الطبي الذي سيُحدِث نقلةً نوعيَّةً في الرعاية الصحية. وتزامناً مع الإنجازات النوعية الأخيرة التي حقَّقها مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ومنها أول منتج لخلايا CAR-T في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوفِّر المؤتمر منصةً رائدةً تجمع أبرز الخبراء لتبادل المعارف والخبرات ودراسات الحالة والمشاركة في الجلسات النقاشية، بهدف تعزيز التقدُّم في مجالات زراعة نخاع العظام والعلاج الخلوي والطب التجديدي. ويدعم الحدث رؤيتنا الطموحة في بيورهيلث، الرامية إلى دفع عجلة التقدُّم في قطاع الرعاية الصحية ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها».

متحدثون

يضمُّ الحدث مجموعةً مميزةً من المتحدثين الذين نشروا أكثر من 5500 مقالة، واقتُبِسَ من أعمالهم أكثرُ من 350 ألف مرة، ما يؤكِّد تأثيرهم في المجتمع الطبي. ويستقطب الحدث الأطباء في تخصُّصات أمراض الدم والأورام وزراعة نخاع العظم وفصل مكوّنات الدم، إضافةً إلى الباحثين والعلماء، وطاقم التمريض، وطلاب الطب والمختبرات، وأعضاء الهيئات التدريسية الأكاديمية، والصيادلة، والكوادر المتخصِّصة في مجال الطب التجديدي، وجراحي العظام والتجميل، وأطباء الجلدية والنسائية، واختصاصي المختبرات وغيرهم.