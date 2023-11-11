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شرطة أبوظبي تستعرض منظومة «الإعلام الأمني»

محمد علي المهيري
12 نوفمبر 2023 02:09

أبوظبي (الاتحاد)

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تستعرض القيادة العامة لشرطة أبوظبي «منظومة الإعلام الأمني» الحديث، والتي تتضمن مبادرات للتوعية الأمنية والمرورية الرقمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن مشاركتها في الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام، الذي تنظمه وكالة أنباء الإمارات ومجموعة أدنيك، من خلال شركة «كابيتال للفعاليات»، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) من 14 وحتى 16 نوفمبر الجاري، تحت شعار «صياغة مستقبل قطاع الإعلام».
وأكد العميد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، الأهمية البالغة التي يمثلها المؤتمر في تحفيز الابتكار بمجال تطوير المحتوى الإبداعي ودعم منظومة الإنتاج الإعلامي، بما يوفره من بيئة عمل محفزة للإبداع، وخصوصاً في بث رسائل الإعلام الأمني.
وأشار إلى أن مبادرات التوعية الرقمية واحدة من أبرز الاتجاهات الحديثة التي عملت شرطة أبوظبي على تطويرها في صناعة المحتوى الإعلامي، وسيتابع الجمهور من خلال الكونغرس العالمي للإعلام مشاركتنا بالروبوت الذكي الذي وظفته كوادرنا الإعلامية لتعزيز الجاهزية للمستقبل في إنجاز المهام الأمنية والشرطية.
وأكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس قسم الإعلام الأمني، حرص شرطة أبوظبي على مواكبة التطورات في مجالات التوعية الأمنية والمرورية لتصل إلى أكبر شريحة من الجمهور، عبر توظيف التقنيات المتطورة واستخدام وسائل مبتكرة والاستفادة من سهولتها وسرعتها في مخاطبة المجتمع، واستثمارها وخصوصاً في تعزيز الوعي المروري بالقيادة الآمنة والحد من وقوع الحوادث المرورية.

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