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علوم الدار

«صوت المتعامل» تتواصل مع أفراد المجتمع في «الموانئ»

جانب من اللقاء (من المصدر)
12 نوفمبر 2023 02:09

دبي (الاتحاد) 

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بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء طيار أحمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، التقى العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، مع المتعاملين في المركز ضمن مبادرة «صوت المتعامل» التي نظمها المركز بهدف تعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع المتعاملين، بما يكفل مشاركته في إبداء الملاحظات والمقترحات، وذلك بحضور العقيد خميس الشامسي، نائب مدير إدارة الطوارئ في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ورؤساء الأقسام، وعدد من الضباط.
وقال العميد حسن السويدي، إن أقسام إسعاد المتعاملين تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، لذلك تحرص عليها شرطة دبي لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة للعملاء، حيث تعد الخدمة مسؤولية كل العاملين في هذه القطاعات، بدءاً من المدير وانتهاء بمقدمي الخدمة.
وأكد العميد السويدي اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بتقديم خدمات راقية للمتعاملين، ما يعكس السمعة الحضارية المتميزة لشرطة دبي، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين، مشيراً إلى أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات مميزة تنال رضا وإسعاد المتعاملين في منطقة الاختصاص.
وقدم العميد السويدي شرحاً حول خدمات شرطة دبي المجتمعية والأمنية المقدمة للجمهور في مراكز الشرطة والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، والمراكز الذكية SPS، إضافة إلى مركز الاتصال 901.

عبد الله خليفة المري
شرطة دبي
دبي
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