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شرطة دبي تستعرض خدماتها السياحية في سوق السفر العالمي بلندن

شرطة دبي تستعرض خدماتها السياحية في سوق السفر العالمي بلندن
12 نوفمبر 2023 02:10

دبي (الاتحاد)

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شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في سوق السفر العالمي 2023، في العاصمة البريطانية «لندن»، بمشاركة أكثر من 4000 مشارك، من وزراء ورؤساء تنفيذيين ومؤثرين في مجال السفر والسياحة من 184 دولة.
وأكد اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن شرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حريصة على الانضمام سنوياً إلى واحد من أكبر المعارض السياحية في العالم، لضمان تعزيز وصول خدماتها المرتبطة بالقطاع السياحي إلى الجمهور، مشيراً إلى أن منصة شرطة دبي عرضت 6 خدمات تمكن السياح والزوار من خوض رحلة سياحية رائعة في الإمارة.

شرطة دبي
سوق السفر العالمي
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