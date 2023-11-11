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علوم الدار

«الاستشاري لخدمة المجتمع بدبي» يستعرض حملات التوعية الأمنية

«الاستشاري لخدمة المجتمع بدبي» يستعرض حملات التوعية الأمنية
12 نوفمبر 2023 02:10

دبي (الاتحاد)

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استعرض مجلس شرطة دبي الاستشاري لخدمة المجتمع، حملات التوعية الجنائية والمرورية والاجتماعية التي تنفذها إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.
جاء ذلك، خلال ترؤس اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، للاجتماع الدوري للمجلس الذي عقد في نادي ذخر لكبار المواطنين، بحضور أعضاء المجلس.
وأكد اللواء العبيدلي، خلال اللقاء، حرص المجلس على تعزيز التعاون والتنسيق مع المجتمع، من خلال الخروج بمبادرات ومقترحات مُشتركة تسهم في تعزيز أمنه وأمانه وسعادته، مشيراً إلى أهمية تحقيق أهداف المجلس عبر تفعيل المقترحات التي يتم طرحها من قبل الأعضاء في مختلف المجالات. واستعرض الحضور قرارات الاجتماع السابق، وما تم تنفيذه منها خلال الفترة الماضية.

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