ورشة بشرطة أبوظبي حول «القيادة الآمنة في الأحوال الجوية»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت إدارة مرور العين بمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، ورشة عمل في نادي ضباط الشرطة بمدينة العين حول «القيادة الآمنة خلال الأحوال الجوية المتقلبة»، ركزت على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية خلال الأمطار والضباب والأتربة والغبار، وفي حالات الازدحام المروري.

وشارك في الورشة إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة - منطقة العين، مركز النقل المتكامل، وشركة ساعد للأنظمة المرورية، وقسم العلاقات العامة بمديرية شرطة العين، وأعضاء «كلنا شرطة» بقسم شؤون الشرطة المجتمعية، وذلك بحضور عدد كبير من الجاليات العربية والآسيوية والطلبة، وشرائح مختلفة من المجتمع.

وأكد العقيد سيف محمد نعيف العامري، نائب مدير إدارة مرور العين، ضرورة الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية، لتعزيز الإجراءات الوقائية، وتجنب وقوع الحوادث في الظروف الجوية المتقلبة، حفاظاً على سلامة الجميع.

وحذر من خطورة قيام السائق بالتصوير أو الانشغال بغير الطريق، مناشداً السائقين بأن يقوموا من تلقاء أنفسهم بخفض السرعة إلى 80 كيلومتراً في الساعة بالأحوال الجوية المتقلبة، خصوصاً عند تشكل الضباب، من أجل سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق. وتناولت الورشة عدداً من المحاور؛ أبرزها القيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار وتشكل الضباب، وحث مستخدمي الطرق على متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات على الطرق، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

ودعت ورشة العمل إلى ضرورة التقيد بالسرعات المحددة، وعدم التهور بالدخول إلى الأودية والشعاب المرجانية وتوخي الحيطة والحذر، وخفض السرعات على الطرق الداخلية والخارجية، خصوصاً خلال الساعات المتأخرة من الليل، وحتى ساعات الصباح الأولى، والتقيّد بترك مسافة أمان كافية، وعدم تجاوز المركبات الأخرى، وعدم استخدام الإشارات التحذيرية الأربع، واستخدام الإنارة المنخفضة أثناء مسير المركبات في الضباب، والتأكد من صلاحية مسّاحات زجاج المركبة في الأمطار، وذلك تفادياً لوقوع الحوادث المرورية.

توعية

أقامت إدارة مرور العين نقاط توعية ميدانية في المراكز التجارية ومحطات الحافلات ومعسكر الشركات، لتوعية الجمهور عموماً، وفئة العمال خصوصاً، بأهمية الالتزام بقواعد المرور خلال الأحوال الجوية، وفي ختام الورشة تم توزيع هدايا تذكارية وتحفيزية للمشاركين.