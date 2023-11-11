الأحد 12 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون بين «مجالس أبوظبي» و«أكاديمية ربدان» لتعزيز منظومة الأمن المجتمعي

تعاون بين «مجالس أبوظبي» و«أكاديمية ربدان» لتعزيز منظومة الأمن المجتمعي
12 نوفمبر 2023 02:10

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الجزائر.. تعيين مدير ديوان الرئاسة رئيساً جديداً للوزراء
أكاديمية ربدان تحصل على اعتماد «بيرسون بيتيك»

تنظم «مجالس أبوظبي» في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع أكاديمية ربدان، سلسلة من ورش العمل والمحاضرات واللقاءات والندوات الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن المجتمعي في الإمارة.
تأتي المبادرة ضمن رؤية استراتيجية هادفة من شأنها تكثيف وتضافر الجهود التوعوية والتثقيفية لتحصين الشباب، ورفع مستوى الوعي والتصدي للشائعات وتعزيز قيم وتقاليد المجتمع، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من كوادر أكاديمية ربدان، المتخصصة في التعليم الأكاديمي والمهني، وإجراء البحوث والتحليلات ذات الصلة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.
وأكد سالم السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، أهمية هذه الشراكة بين الأكاديمية و«مجالس أبوظبي»، لما تتضمنه من رؤية مشتركة ستُسهم في ترسيخ منظومة القيم والأخلاق والسلوكيات، والارتقاء بأهم مكوّنات المجتمع «فئة الشباب»، من خلال أسلوب تفاعلي يتضمن حوارات ونقاشات مثمرة تُعزز من منظومة الأمن المجتمعي، وتدعم ازدهار الوطن، وتحافظ على الموروث الثقافي وترسخ الهوية الوطنية.
وأضاف أن نخبة من كوادر الأكاديمية الذين يتمتعون بخبرات ومهارات استثنائية وتجارب واقعية، سيشاركون في هذه المبادرة الوطنية الرائدة، داعياً المجتمع المحلي، خصوصاً الشباب بألا يفوتوا هذه الفرصة، وأن يحضروا هذه اللقاءات بحسب التوقيتات والأماكن التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً من قبل «مجالس أبوظبي».
وتعقد هذه اللقاءات في عدد من مجالس أبوظبي، منها مجلس الروضة، ومجلس ربدان، ومجلس محمد خلف، ومجلس محمد أحمد المحمود، ومجلس مبارك بن قران، ومجلس الهواشم، ومجلس الفوعة.

مجالس أبوظبي
أكاديمية ربدان
ديوان الرئاسة
آخر الأخبار
المنتخب السعودي يبدأ معسكره التدريبي لمواجهتي باكستان والأردن
الرياضة
المنتخب السعودي يبدأ معسكره التدريبي لمواجهتي باكستان والأردن
اليوم 14:00
جانب من الحملة (الاتحاد)
علوم الدار
«تراحم من أجل غزة» تجهز 61 ألف طن من المساعدات الإغاثية بجهود 21 ألف متطوع
اليوم 13:42
مشاجرة بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأحد المشجعين في مطار القاهرة
الرياضة
مشاجرة بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأحد المشجعين في مطار القاهرة
اليوم 13:35
أنشيلوتي يُحدد موعد عودة بيلينجهام
الرياضة
أنشيلوتي يُحدد موعد عودة بيلينجهام
اليوم 13:30
«الشارقة للإعلام» تشارك في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام
علوم الدار
«الشارقة للإعلام» تشارك في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام
اليوم 13:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©