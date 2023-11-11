انطلاق منافسات مزاينة رزين المحطة الثانية من مهرجان الظفرة

أبوظبي (وام)

شهدت مزاينة رزين، المحطة الثانية من مهرجان الظفرة بدورته الـ 17، إقبالاً واسعاً من مُلاك الإبل في اليوم الأول من انطلاق المزاينة، والتي تستمر لغاية 18 نوفمبر الجاري في رزين بأبوظبي، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وبدأت قوافل الإبل منذ ساعات الصباح الباكر بالتوافد إلى موقع مزاينة رزين للمشاركة في المنافسات لسن المفاريد تلاد، إذ تعكس مزاينات الإبل شغف أبناء دولة الإمارات وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلاقتهم بالإبل وتربيتها والعناية بها، وتمسكهم بعاداتهم الأصيلة وتقاليدهم العريقة وإرثهم الممتد عبر آلاف السنين.

ودخلت صباح أمس الإبل المشاركة إلى شبوك المبيت في مزاينة الإبل ضمن أشواط سن المفاريد (تلاد 1 وتلاد 2 وشركاء 1) لفئات المجاهيم والمحليات، وذلك استعداداً لعرضها على لجان الفرز، إذ خصص لكل شوط 10 جوائز قيمة بمجموع 60 جائزة سيتم إعلان نتائجها مساء اليوم.

وخصصت اللجنة المنظمة لمزاينة رزين 730 جائزة قيمة بقيمة 11 مليوناً، و450 ألف درهم، موزعة على 76 شوطاً، منها 6 أشواط لفئة المحليات من إبل أصحاب السمو الشيوخ، و32 شوطاً لفئة المحليات من إبل أبناء القبائل، و32 شوطاً لفئة المجاهيم من إبل أبناء القبائل، و6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، وذلك ضمن 6 فئات عمرية (مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول).