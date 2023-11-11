خبراء: أبوظبي مركز عالمي رائد لعلوم الحياة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صناع السياسات ونخبة من خبراء وقادة الصحة المشاركين من مختلف أنحاء العالم على أهمية التكنولوجيا في إحداث نقلة نوعية في منظومة تقديم الرعاية الصحية، وذلك خلال مجلس القيادة واستشراف المستقبل، الذي عُقد ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة الذي اختتم أعماله أمس في أبوظبي، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وسلط المتحدثون الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا في إحداث نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية، مؤكدين بشكل خاص على أهمية الرعاية القائمة على البيانات والأدلة، ودمج الذكاء الاصطناعي لتوفير الرعاية القائمة على القيمة وتحسين نتائج الرعاية الصحية، كما تطرقوا أيضاً إلى إمكانات البيانات وتقنيات البلوك تشين، مؤكدين على: كيف يمكن لهذه الأدوات أن تعزز كفاءة وشفافية أنظمة الرعاية الصحية؟

وشدد المتحدثون على الأثر الإيجابي للتحول الرقمي، مستشهدين بالدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19، وكانت المناقشة بمثابة شهادة على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالابتكار والمرونة والقدرة على التكيف في مواجهة التحديات الصحية العالمية.

وخلال الجلسة أوضح الدكتور حاتم فرج العامري، مدير إدارة رقابة القوى العاملة الصحية بالإنابة في دائرة الصحة - أبوظبي، على ضرورة وجود نظام رعاية صحية فعال تقوده كوادر صحية ذات كفاءة وخبرة، قائلاً: «إن دورنا كقادة في مجال الرعاية الصحية هو توقع الطلب المستقبلي وتحويل التنبؤات إلى فرص يمكن توظيفها للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأفراد المجتمع، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والاتصال والبحث وبدعم من قوة عاملة مختصة وقادرة على التكيف».

وركز مجلس القيادة على تسليط الضوء على أهمية التخطيط للمستقبل في مجال الرعاية الصحية، مشيدين بالاستجابة السريعة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال فيروس كورونا التي كانت ليست مفاجئة، إنما نتيجة سنوات من الاستعداد لحالات الطوارئ، وثمرة لجهودها في الاستثمار في بنيتها التحتية ومنظومتها الرقمية المتطورة.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة: «لقد لعبت دائرة الصحة دوراً فعالاً في إنشاء بنية تحتية ومنظومة رقمية متطورة للقطاع الصحي في الإمارة، مما يضع أبوظبي في طليعة الابتكار، أما بالنسبة لشركة برجيل القابضة، فيسعدنا الاستثمار في التقنيات المتقدمة والخدمة الجديدة، بهدف توفير خيارات علاجية شاملة وسهلة الوصول للمرضى الذين يبحثون عن رعاية عالية الجودة في أبوظبي».

وتطرق المتحدثون إلى أنه لا يمكن لأي خوارزميات رقمية أن تحل محل اللمسة الإنسانية للتمريض والتفاعل مع المرضى، فالممرضات يلعبن دوراً محورياً في تقديم رعاية صحية دقيقة وشخصية.