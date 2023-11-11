قرقاش: لا بديل عن ضمان حقوق الشعب الفلسطيني

أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لا بديل عن وقف العنف وحقن الدماء، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الإجماع الكبير، خلال القمة العربية الإسلامية التي عقدت أمس، في الرياض، على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية وحفظ حياة المدنيين رسالة عربية إسلامية لا يمكن تجاهلها.

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» أمس: «شاركت ضمن وفد الإمارات الذي ترأسه سمو الشيخ منصور بن زايد في القمة العربية - الإسلامية، الإجماع الكبير على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية، وحفظ حياة المدنيين رسالة عربية إسلامية لا يمكن تجاهلها».

وأضاف: «لا بديل عن وقف العنف وحقن الدماء، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».