الأحد 12 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قرقاش: لا بديل عن ضمان حقوق الشعب الفلسطيني

قرقاش: لا بديل عن ضمان حقوق الشعب الفلسطيني
12 نوفمبر 2023 02:10

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«تراحم من أجل غزة» تجهز 61 ألف طن من المساعدات الإغاثية بجهود 21 ألف متطوع
محمد بن زايد: أطيب الأمنيات للمحتفلين بمهرجان الأضواء «ديوالي» في الإمارات وخارجها

اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لا بديل عن وقف العنف وحقن الدماء، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الإجماع الكبير، خلال القمة العربية الإسلامية التي عقدت أمس، في الرياض، على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية وحفظ حياة المدنيين رسالة عربية إسلامية لا يمكن تجاهلها.
وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» أمس: «شاركت ضمن وفد الإمارات الذي ترأسه سمو الشيخ منصور بن زايد في القمة العربية - الإسلامية، الإجماع الكبير على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية، وحفظ حياة المدنيين رسالة عربية إسلامية لا يمكن تجاهلها».
وأضاف: «لا بديل عن وقف العنف وحقن الدماء، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».

أنور قرقاش
الإمارات
فلسطين
غزة
الرياض
السعودية
آخر الأخبار
المنتخب السعودي يبدأ معسكره التدريبي لمواجهتي باكستان والأردن
الرياضة
المنتخب السعودي يبدأ معسكره التدريبي لمواجهتي باكستان والأردن
اليوم 14:00
جانب من الحملة (الاتحاد)
علوم الدار
«تراحم من أجل غزة» تجهز 61 ألف طن من المساعدات الإغاثية بجهود 21 ألف متطوع
اليوم 13:42
مشاجرة بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأحد المشجعين في مطار القاهرة
الرياضة
مشاجرة بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأحد المشجعين في مطار القاهرة
اليوم 13:35
أنشيلوتي يُحدد موعد عودة بيلينجهام
الرياضة
أنشيلوتي يُحدد موعد عودة بيلينجهام
اليوم 13:30
«الشارقة للإعلام» تشارك في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام
علوم الدار
«الشارقة للإعلام» تشارك في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام
اليوم 13:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©