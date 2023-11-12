أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم هي:13.7 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 04:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة (إكس).
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 13.7 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 04:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) November 12, 2023
The #lowest_temperature recorded over the country today morning was 13.7°C in Raknah (Al Ain) at 04:45 UAE Local time. pic.twitter.com/rgY8TUYyt8