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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
12 نوفمبر 2023 09:30

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
 

وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم هي:13.7 درجة مئوية  في ركنة (العين) الساعة 04:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة (إكس).

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
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