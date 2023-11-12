أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.



وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم هي:13.7 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 04:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة (إكس).