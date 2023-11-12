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حاكم عجمان وولي عهده يقدمان واجب العزاء في وفاة خلفان بن بدر النعيمي

حاكم عجمان وولي عهده يقدمان واجب العزاء في وفاة خلفان بن بدر النعيمي
12 نوفمبر 2023 13:02

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، واجب العزاء اليوم، في وفاة المغفور له خلفان سيف عبيد بن بدر النعيمي.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء في مجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأبناء وأسرة وذوي الفقيد، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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وقدم واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، وسعادة عبدالله أمين الشرفاء، المستشار بديوان الحاكم، وسعادة طارق بن غليطة، مدير مكتب الحاكم، وسعادة يوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
حاكم عجمان
حميد بن راشد النعيمي
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