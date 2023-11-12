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علوم الدار

«تراحم من أجل غزة» تجهز 61 ألف طرد من المساعدات الإغاثية بجهود 21 ألف متطوع

جانب من الحملة (الاتحاد)
12 نوفمبر 2023 13:42

هالة الخياط (أبوظبي)
أعلن راشد مبارك المنصوري، الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تمكن حملة «تراحم من أجل غزة» خلال فعالياتها التسع منذ انطلاقها منتصف أكتوبر الماضي من تجهيز 61 ألف طرد إغاثي، وذلك بمشاركة أكثر من 21 ألف متطوع.
وقال في تصريحات صحفية، اليوم، على هامش الفعالية المجتمعية التاسعة لحملة «تراحم من أجل غزة»، إن جهود دولة الإمارات الإنسانية ساهمت حتى الآن إدخال حوالي 168 طناً من المواد الغذائية عبر منفذ رفح.
وأكد المنصوري تعاون جميع المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تعاون المحسنين لدعم هذه الحملة، أسوة بقيادة دولة الإمارات على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وأضاف: شهدنا إقبالاً ملحوظاً من قبل إخواننا وأخواتنا وأبنائنا المتطوعين، حيث يأتي الشخص بأسرته وأبنائه ويشاركون دعماً للحملة وحباً للعطاء والخير، الأمر الذي يدل على أن شعب الإمارات استقوا الخير من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس حب ونبل العطاء والمساعدة للمحتاجين في مختلف بقاع العالم التي تتعرض للكوارث.

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