هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه على منصة " إكس" المحتفلين بـ"ديوالي" في جميع أنحاء العالم.

We congratulate everyone celebrating Diwali around the world… Wishing them a very prosperous and joyful festival