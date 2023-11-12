شرطة دبي تدعم "تحدي اللياقة" بـ "مشي القادة"

شارك اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، في فعالية "مشي القادة" التي نظمها قطاع شؤون العمليات في شارع السيف، بحضور عدد من السفراء والقناصل وممثلي البعثات الدبلوماسية، ومديري الإدارات العامة في القطاع، وعدد من الضباط.

وقال اللواء عبد الله علي الغيثي، إن مشاركة قطاع العمليات في تحدي دبي للياقة 2023 يأتي ضمن مشاركة شرطة دبي في فعاليات تحدي دبي للياقة الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عام 2017 لأول مرة، سعياً لترسيخ ثقافة الرياضة كنمط حياة صحي بين السكان في إمارة دبي.

وأكد اللواء الغيثي حرص شرطة دبي على دعم الأهداف المرجوة من مبادرة التحدي والتي تعزز من مفهوم الرياضة بين كل شرائح المجتمع في دولة الإمارات كأسلوب حياة صحي مستدام، وترسيخ اسم مدينة دبي عاصمة للرياضة العالمية، وأكثر المدن نشاطاً وحيوية وسعادة على مستوى العالم.

وأشاد بالمشاركين وتفاعلهم في إنجاح الفعالية، مؤكداً حرص قطاع شؤون العمليات على المشاركة الإيجابية في كل البرامج والمبادرات التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، والهادفة إلى تعزيز التواصل بين القيادات والموظفين، ورفع مستوى الإيجابية، وتحقيق السعادة الوظيفية.

وقام السفراء والقناصل وممثلو البعثات الدبلوماسية بزيارة مركز الشرطة الذكي في شارع السيف، واستمعوا إلى شرح عن الخدمات الشرطية التي يقدمها لكافة فئات المجتمع بطريقة ذكية، ودون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة.

كما اطلعوا على آلية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، والتواصل المباشر عبر الفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة.