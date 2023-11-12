"محمد بن راشد للفضاء" يستعرض مشاريعه الرائدة في معرض دبي للطيران 2023

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، عن مشاركته في معرض دبي للطيران 2023، الذي سيُقام في معرض دبي العالمي المركزي للطيران من 13 إلى 17 نوفمبر الجاري وذلك من خلال عرض أبرز مشاريعه ومبادراته كعارض مهم في هذا الحدث، الذي سيساهم في تعزيز التعاون الدولي وإبراز البراعة الإقليمية في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وستقدم منصة مركز محمد بن راشد للفضاء خلال معرض دبي للطيران لمحة شاملة حول المساعي الفضائية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وبرنامج الإمارات للأقمار الاصطناعية، ومهمة الإمارات لاستكشاف المريخ، ومهمة الإمارات لاستكشاف القمر، ومشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء، والمشاريع الفضائية.

وتوجد المنصة في القاعة الرئيسية تحت الرقم 1105، وتضم عناصر متنوعة من بينها نماذج للقمر الاصطناعي - MBZ-SAT ، بالاشتراك مع شركاء التصنيع المحليين، ونماذج لبدلة السير في الفضاء، وبدلة "SpaceX "، ونموذج للمستكشف راشد، إلى جانب عرض فيديوهات جذابة تبرز مشاريع مركز محمد بن راشد للفضاء.

ومن المقرر أن يعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، خلال أيام المعرض، عن شراكات جديدة، مما يعزز التزامه بمستقبل مستدام ومبتكر في الفضاء.

وقال سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء ً: "نتطلع من خلال مشاركتنا في معرض دبي للطيران إلى تأكيد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز استكشاف الفضاء والتكنولوجيا والتعليم.. تبرز مشاركتنا في هذا المعرض رؤية الدولة للريادة والتميز في مجال الفضاء، والتي تتناغم بسلاسة مع استراتيجياتنا الوطنية الطموحة للتنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي. يعكس كل مشروع نقدمه خلال المعرض التزامنا بالتعاون الدولي، وبناء شراكات استراتيجية، وتشجيع جيل جديد من العلماء والمهندسين".