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محمد بن راشد:  تستضيف الإمارات غداً أحد أهم معارض الطيران والنقل الجوي والدفاع والفضاء في العالم

محمد بن راشد:  تستضيف الإمارات غداً أحد أهم معارض الطيران والنقل الجوي والدفاع والفضاء في العالم
12 نوفمبر 2023 17:35

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستضيف، غداً الاثنين، «معرض دبي للطيران» أحد أهم معارض الطيران والنقل الجوي والدفاع والفضاء في العالم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تستضيف الدولة أحد أهم معارض الطيران والنقل الجوي والدفاع والفضاء في العالم.. معرض دبي للطيران الذي ينطلق غداً بمشاركة 148 دولة وأكثر من 1400 جهة تعرض أهم منتجاتها في مجال الطيران والدفاع والفضاء» .  

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وأضاف سموه: «صفقات المعرض في دورته السابقة تجاوزت 74 مليار دولار.. وتوقعاتنا بنمو أكبر هذا العام بإذن الله.. نمو دبي وتفوقها ارتبط بالطيران .. ونمو قطاع الطيران العالمي وتطوره يرتبط اليوم بدبي.. وستبقى دولة الإمارات ملتقى لأهم الفرص الاستثمارية العالمية في كافة القطاعات الاقتصادية».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
معرض دبي للطيران
محمد بن راشد
دبي
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