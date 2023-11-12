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علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري والعرياني بالعين

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري والعرياني بالعين
12 نوفمبر 2023 18:44

 حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش حفل الاستقبال الذي أقامه ناصر سلطان اليبهوني الظاهري بمناسبة زفاف نجله "سهيل" إلى كريمة سلطان سالم علي العرياني.

كما حضرالحفل - الذي أقيم بقاعة الظاهر للأفراح بالعين - عدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

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وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

تخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجا بالمناسبة.

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
الإمارات
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