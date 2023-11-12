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علوم الدار

«أوقاف دبي» و«الشرطة» تبحثان تعزيز التعاون

«أوقاف دبي» و«الشرطة» تبحثان تعزيز التعاون
13 نوفمبر 2023 01:29

دبي(الاتحاد)

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استقبلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، وفداً من شرطة دبي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين الجانبين في مجالات الاهتمام مشترك، وذلك انطلاقاً من حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وجرى اللقاء في مقر المؤسسة بالقرهود، بحضور علي المطوع، الأمين لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بشرطة دبي، كما حضر اللقاء خالد آل ثاني، نائب الأمين العام للمؤسسة، والعميد مروان جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، وعدد من الإدارات والكوادر من كلا الجهتين. وخلال الزيارة استعرضت «أوقاف دبي» أبرز مشروعاتها الوقفية ومبادراتها الخيرية، كما جرى بحث أطر التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تنفيذ الأهداف المشتركة وبناء علاقات شراكة فعالة.

مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر
دبي
شرطة دبي
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