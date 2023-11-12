شرطة أبوظبي و«الدفاع المدني» تبحثان التعاون مع دائرة الطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع دائرة الطاقة في أبوظبي في المجالات التطويرية التي تُعزز أهداف الجهتين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اجتماع المقدم ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، ممثل القيادة العامة لشرطة أبوظبي في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، مع معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، وذلك في مبنى دائرة الطاقة، بحضور عدد من الضباط والمديرين من الجانبين.

واطلع الحضور على الجهود والمشاريع التطويرية الريادية لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وأنظمتها المطبقة وفقاً لأفضل الممارسات.

وفي ختام اللقاء، ثمن الحضور جهود الارتقاء بمسيرة العمل التطويري بين الجهتين في مختلف المجالات الشرطية والأمنية.