مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي: مبادرات رائدة لتحقيق التنمية وترسيخ الاستدامة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد العميد خلفان عبدالله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، حرص شرطة أبوظبي، على تبني مبادرات وأنظمة متنوِّعة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات العملياتية، ودعم الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية في أعمالها وأنشطتها كافَّة، التزاماً منها بتوجُّهات حكومة أبوظبي نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤيتها البيئية 2030، وتماشياً مع أهداف إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار «اليوم للغد».

وأضاف: حصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تصنيف اللؤلؤة لتطبيقها مجموعة من الممارسات الرائدة المتعلقة بالإدارة المستدامة والخضراء لمبانيها ومنشآتها، والتي تشمل: اعتماد المساحات المفتوحة في التصاميم الداخلية لمبانيها ومنشآتها، واستخدام أنظمة الإضاءة الموفِّرة للطاقة، وتشييد المباني بطريقة تساعد على تقليل بصمتها الكربونية وترشيد استهلاك الطاقة. ونفَّذت شرطة أبوظبي أيضاً مشروع الطاقة الشمسية في مواقف السيارات، والذي يتضمَّن 189 موقفاً مزوَّداً بأسقف مغطاة بألواح شمسية لتوفير طاقة سعتها الإجمالية 419 كيلو وات، ولخفض الانبعاثات الكربونية.

كما وتُطبِّق شرطة أبوظبي أنظمة إدارة الأصول والمستودعات بناءً على المواصفات الدولية والداعمة للتحوُّل الرقمي في استدامة الأصول والممتلكات، ويشمل ذلك إعادة تدوير الأوراق المستخدمة، وإعادة استخدام أحبار الطابعات، إضافةً إلى تطبيق معايير نظام الإدارة المستدامة للمشتريات 20400، وتغيير أسس إعداد الموازنة من الرموز المحاسبية إلى مراكز التكلفة، وإنشاء سجل إلكتروني موحَّد ومتكامل لجميع الإيصالات المالية اللامركزية.

وأكد المنصوري بأن شرطة أبوظبي تركّز على رفع كفاءة وفاعلية صيانة سياراتها ومركباتها، والإدارة المثلى للمعدّات والأجهزة الكهربائية لإطالة عمرها الافتراضي، وخفض انبعاثات الغازات المسبِّبة للاحتباس الحراري من مركباتها، وتدوير مخلَّفاتها.

الزجاجات البلاستيكية

وفي حواره مع (الاتحاد)، أكد المنصوري مدى التزام شرطة أبوظبي، باتباع أفضل الممارسات العالمية والعملية لدعم جهود تطبيق الدليل الإرشادي «حكومة خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة، وهو دليل الجهات الحكومية في أبوظبي»، لافتاً إلى اعتماد شرطة أبوظبي سياسة تهدف إلى الخلوِّ من المواد البلاستيكية والمواد المستخدَمة مرةً واحدةً بنسبة 100%، وتحقيق استرداد الزجاجات البلاستيكية المستخدَمة مرةً واحدةً بنسبة 50% بواسطة نظام مبني على المحفزات، وأن تكون 100% من أكياس التسوُّق البلاستيكية متعددة الاستخدامات، لتصبح القيادة العامة لشرطة أبوظبي خاليةً من المواد البلاستيكية والمواد المستخدمة لمرةً واحدةً حسب متطلبات الدليل ابتداءً من إبريل 2023.

وأوضح أن التقرير يؤكد التعاون المشترك والجهود المبذولة التي أسهمت في تحقيق أهداف وغايات الاستدامة الرئيسية في شرطة أبوظبي، التي تتضمن أهم المواضيع الجوهرية في الاستدامة وفق طبيعة وأولويات العمل، التي تعكس أهمية الحفاظ على استدامة الأمن والأمان، وفق أفضل الممارسات المتطورة عالمياً، ومن أهمها المسؤولية المجتمعية وتطوير أداء الموارد البشرية وإطلاق المبادرات البيئية والحفاظ على السلامة العامة ونشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع.

استدامة الأمن

وأكدت شرطة أبوظبي التزامها بتطبيق الرؤى المستقبلية لتكون إمارة أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان وتحقيق الريادة المؤسسية الشرطية، وذلك في استشراف المستقبل بخدمات استباقية مبتكرة وتعزيز جودة حياة المجتمع، التي تحكمها قيم النزاهة والأمانة والعدالة والمساواة والتسامح والشفافية والتطلّع إلى الريادة والابتكار والاحترافية وروح المبادرة.

تقرير الاستدامة العالمي

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي خلال عام 2023 «تقرير الاستدامة العالمي 2022» الذي يتماشى مع معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI Standards محققةً المستوى المتقدم ضمن أعلى مستويات الإفصاح، والذي شمل جميع المواضيع الجوهرية المطلوبة، مع وضع علامة GRI لتصبح شرطة أبوظبي بذلك أول جهة شرطية على مستوى العالم تنشر تقرير الاستدامة ضمن المستويات العالمية المعتمدة. ويعكس «تقرير الاستدامة العالمي 2022» مدى الالتزام بتطبيق محاور التنمية المستدامة الثلاثة (البيئية والمجتمعية والحوكمة)، ضمن الأجندات الوطنية ورؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2030.

مهام

أكد العميد المنصوري بأن استراتيجية شرطة أبوظبي تركز على أداء مهامها وتقديم خدماتها باستباقية عالية للمواطنين والمقيمين والزوار بما يتماشى مع أرقى المعايير العالمية.