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علوم الدار

جامعة مكسيكية تشيد بجهود «خليفة للنخيل» في تنمية وتطوير التمور

عبدالوهاب زايد يتسلم الدكتوراه الفخرية من رئيس الجامعة المكسيكية (من المصدر)
13 نوفمبر 2023 01:29

ابوظبي(الاتحاد)

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منحت جامعة ولاية سونورا بالولايات المتحدة المكسيكية شهادة الدكتوراه الفخرية إلى الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وذلك بالنظر إلى الجهود الكبيرة والخدمات التي قدمها وساهم فيها من أجل تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل، وإنتاج وتصنيع وتسويق التمور على المستوى الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال حفل أقيم في ولاية سونورا بحضور معالي الدكتور فيكتور فيلالوبوس أرامبولا، وزير الزراعة والتنمية الريفية في الولايات المتحدة المكسيكية، والدكتور فرانسيسكو ألفونسو دورازو مونتانيو، حاكم ولاية سونورا، وأحمد المنهالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المكسيك، والدكتور أرماندو مورينو سوتو، رئيس جامعة ولاية سونورا، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والخبراء والمختصين بزراعة النخيل وإنتاج التمور في العالم.
 وقال الدكتور أرماندو مورينو سوتو، رئيس جامعة ولاية سونورا، إن هذا التكريم مبني على النظام الأساسي للجامعة، وجاء في مبررات المنح بأن الدكتور عبد الوهاب زايد قام بعدد كبير من المبادرات والمجهودات التي استحق عليها الدكتوراه الفخرية، والتي ساهمت في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في المكسيك والعالم، مثل تنظيم المهرجان الدولي الأول والثاني للتمور المكسيكية، وتنظيم سلسلة المهرجانات الدولية للتمور في سبع دول منتجة للتمور، تنظيم سلسلة من المؤتمرات الدولية لنخيل التمر، إنتاج سلسلة من الكتب العلمية خاصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور وخصوصاً تمر صنف المجهول، وتعزيز سمعة التمور وزيادة الطلب عليها في الأسواق الدولية.
وأضاف أنه في جامعة سونورا نعتز ونفتخر بالدكتور عبد الوهاب زايد بفضل المسيرة المهنية والإنجازات الرائعة التي حققها في الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه الخصوص.
 يذكر أن المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، جوزيه غرازيانو دا سيلفا، كان قد قدم الميدالية الذهبية للمنظمة إلى الدكتور عبد الوهاب زايد تقديراً لجهوده وإنجازاته في تطوير البنية التحتية لزراعة نخيل التمر.

المكسيك
الإمارات
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي
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