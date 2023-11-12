انطلاق «زاهب» للتوظيف في أبوظبي اليوم

مريم بوخطامن (أبوظبي)

تنطلق اليوم فعاليات معرض «زاهب» للتوظيف في دورته السابعة عشرة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» قاعة 2، بمشاركة مختلف الجهات التوظيفية، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، من «13 إلى 15 من الشهر الجاري» والذي يُعد من المعارض الأكثر طلباً بين الطلبة الإماراتيين الشباب والخرّيجين الجدد وبعض المهنيين الذين يتطلّعون إلى تعزيز فرص العمل وتحسين مستوياتهم المهنية.

وأكد فادي حرب، مدير الفعاليات في معرض «توظيف x زاهب» أهمية المعرض، ودوره الرائد في التواصل مع الجيل القادم من قادة الأعمال في دولة الإمارات، والذي يُعد فرصة للجهات العارضة لتعزيز ملف الشركات وبناء العلامات التجارية، مشيراً إلى أن الدورة السابعة عشرة تتيح تبادل المعرفة وفق أفضل الممارسات العالمية، واكتساب الرؤى حول أحدث مبادرات واتجاهات التطوير الوظيفي، للوصول إلى مجموعة مؤهلة ومتنوعة من مواطني الدولة في جميع الصناعات والقطاعات.

ونوه بأن المعرض يشارك فيه أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة، كما يضم المعرض سلسلة من الفعاليات الصغيرة والجلسات التفاعلية -ضمن أجندة المعرض- للباحثين عن فرص العمل الجدد، وعرض قدراتهم ومواهبهم واكتساب خبرة من أصحاب الخبرات التراكميّة، كما تُعد حلقات المعرض فرصة لجذب الراغبين في التقدم للعمل الوظيفي والارتقاء بالحياة المهنيّة.

كما تشارك هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في «معرض توظيف» بهدف دعم أفراد الأسر المستفيدة خلال سعيهم للبحث عن عمل، واستثمار فرص التوظيف المتنوعة والعادلة المتاحة لكافة المستفيدين من برامج الهيئة الخاصة بالتمكين بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وذلك وفق قدرات الأفراد وخبراتهم ومهاراتهم، وضمن كافة المراحل العمرية، لتمكينهم عبر المشاركة الإيجابية من المساهمة في الارتقاء بواقعهم ومستقبلهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وتستضيف هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في منصتها خلال «معرض التوظيف» 6 ورش عمل يومياً لأفراد الأسر المستفيدة في أبوظبي، وجلسات انفرادية لتعزيز مهارات تطوير السيرة الذاتية للباحثين عن العمل من مستفيدي الهيئة، وذلك بالتعاون مع شركات متخصصة في التوظيف وتطوير مهارات البحث عن العمل ومنها، شركة تعيين للاستشارات والتدريب، ومركز نورة القصير للتدريب والاستشارات، وذلك لتحفيز المستفيدين على المشاركة في الورش التدريبية وزيارة المعرض الذي يعد منصة للعديد من الفرص الوظيفية.

وقال عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «نؤمن بمبدأ العمل المشترك والتكامل مع مختلف شركائنا، والتواجد في كافة الفعاليات الوطنية التي من شأنها توفير فرص التوظيف والتدريب للمستفيدين من الهيئة، كخطوة أساسية للانخراط في سوق العمل. نحن حريصون على مواصلة العمل لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة نحو تفعيل مبدأ المشاركة الإيجابية عبر البحث الجاد عن فرص العمل، وبما ينعكس على استقلال الأسر مالياً واستقرارها معيشياً، ويعزز الروابط الأسرية والتكاتف والتعاون بين أفراد العائلة الواحدة».

وأضاف «إن مشاركة الهيئة في معرض توظيف تعكس التزامنا في توسيع شبكة علاقاتنا الاستراتيجية لتحقيق تكامل الجهود مع القطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص التدريب والتأهيل والتعليم والتوظيف لأفراد الأسر المستفيدة، واستحداث برامج تمكين جديدة، بالتعاون مع شركائنا، لصنع فرص جديدة للمستفيدين وتزويدهم بأفضل الفرص التعليمية والتدريبية والوظيفية، عبر نهج متكامل يقوم على توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر في أبوظبي».

من جانبه، قال قاسم الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «نتطلع خلال مشاركتنا في معرض التوظيف إلى تهيئة الفرص الوظيفية لكافة أفراد الأسر المستفيدة الذين يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة، والتي عملنا إلى جانب شركائنا على تطويرها خلال المرحلة الماضية، فمن خلال برامج التمكين المتنوعة التي تقدمها الهيئة بالتعاون من الشركاء، لمسنا تفاعلاً إيجابياً كبيراً من قبل المستفيدين مع ما نقدمه من فرص للتدريب والتعليم والتوظيف، إذ نحاول اليوم من خلال معرض توظيف أن نكون إلى جانب أفراد الأسر المستفيدة الجاهزين لمباشرة العمل، ودعمهم للحصول على فرص وظيفية مناسبة، خاصة بعد انخراطهم في برامج تدريبية وتأهيلية احترافية تمكنهم من ذلك».

كفاءات

أعلن ديوان المحاسبة عن مشاركته في معرض توظيف × زاهب، الذي ينطلق الأسبوع القادم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

وتهدف مشاركة ديوان المحاسبة في المعرض نحو استقطاب الكفاءات الوطنية في مختلف مجالات الاختصاص بالديوان، مثل الرقابة والتدقيق والنزاهة وحماية المال العام.



