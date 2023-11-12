الإمارات للفضاء توقع 5 اتفاقيات لمشاريع جديدة

آمنة الكتبي (دبي)

تعتزم وكالة الإمارات للفضاء، توقيع 5 اتفاقيات خلال معرض دبي للطيران، كما ستعلن الوكالة عن مستجدات مشاريع فضائية، منها مشروع البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية «سرب»، بالإضافة إلى مشروع مهمة الإمارات لاستكشاف الزهرة وحزام الكويكبات.

وتقود وكالة الإمارات للفضاء، وفي نسخة هذا العام من معرض دبي للطيران، جناح الفضاء، والذي يعد أكبر جناح فضائي في تاريخ المعرض إلى الآن، حيث يشهد الجناح، مشاركة فاعلة من أكثر من 25 عارضاً وراعياً، ومن بينهم شركات عالمية، ووكالات الفضاء الدولية، إلى جانب مؤسسات وطنية في قطاع الفضاء مثل مركز محمد بن راشد للفضاء وهيئة كهرباء ومياه دبي ومعهد الابتكار التكنولوجي، والياه سات وبيانات.

وتستعرض وكالة الإمارات للفضاء في المعرض برنامج «مناطق الفضاء الاقتصادية»، والذي يهدف لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز اقتصاد الفضاء الوطني، من خلال توفير مبادرات ومحفزات اقتصادية، بالتعاون مع مختلف الشركاء في الدولة، بينما تشمل أهم هذه المبادرات، «مجموعة المحفزات الاقتصادية لقطاع الفضاء، والمختبرات الفضائية، وتأسيس مناطق الفضاء الاقتصادية» كما يستهدف البرنامج إيجاد بيئة عمل جذابة ومتكاملة، تلبي الاحتياجات المحلية والعالمية، وتعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في اقتصاد الفضاء، ما يسهم في تعزيز الطلب على التقنيات والخدمات الفضائية، إضافة إلى تحفيز الابتكار ورفع المساهمة الاقتصادية للقطاع في الناتج المحلي غير النفطي للدولة.

وتتطلع وكالة الإمارات للفضاء من خلال إطلاقها مسابقة تحدي «الكوكب X»، إلى المساهمة في إعداد خبراء في الطيران والفضاء والتقنيات المتقدمة، وإلهام الشباب والشركات الناشئة في الدولة، والمهتمين بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومنحهم فرص المشاركة في مهمة الإمارات إلى حزام الكويكبات، حيث ستتاح للمشاركين فيها، فرصة تعلم كيفية تصميم وبناء وبرمجة أنظمة استكشاف الفضاء العميق، وإعطاء فرصة للباحثين والعلماء لتقديم أحدث أعمالهم البحثية المبتكرة، في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء خلال معرض دبي للطيران، فيما يستهدف التحدي الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وطلاب المدارس من الفئة العمرية 16 عاماً فما فوق، فضلاً عن طلاب الجامعة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والباحثين والخبراء العلميين والتقنيين.