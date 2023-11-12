مؤتمر مبادلة للرعاية الصحية للسكري يختتم أعماله

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مؤتمر مبادلة للرعاية الصحية للسكري، أمس، أعماله بنجاح، مسجلاً حضوراً واسعاً من قبل خبراء السكري ومختلف أعضاء المجتمع الطبي، إذ جاء المؤتمر الذي امتد على مدار يومين بتنظيم مشترك من قبل مركز «إمبريال كوليدج» لندن للسكري ومركز «هيلث بلاس» للسكري والغدد الصماء، وكلاهما من شركات M42.

وقدم المؤتمر منصة مثلى لإقامة الحوارات الشاملة مع تركيز خاص على أحدث التطورات الراهنة لمعالجة تحديات مرض السكري. وتحت شعار «استشراف مستقبل رعاية السكري»، جمع الحدث نخبة من الخبراء واستقطب مشاركين من شتى أرجاء العالم.

وشارك في المؤتمر نخبة من الشخصيات المرموقة، من بينهم الدكتورة مها تيسير بركات، مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والتي قدمت رؤى قيّمة حول أحدث المستجدات في الإرشادات التوجيهية لمرض السكري.

وساهمت الدكتورة سايرة حميد، استشارية الغدد الصماء والسكري في «إمبريال كوليدج» للرعاية الصحية التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، ومحاضرة فخرية لدى «إمبريال كوليدج لندن» في الولايات المتحدة، في إثراء حوارات المؤتمر بفضل خبراتها الواسعة.

وشهدت منصة المؤتمر مشاركة الدكتورة فيكتوريا سالم، اختصاصية مرض السكري من النوع الأول في مستشفى سانت ماري، وعالمة سريرية في الهندسة الحيوية في «إمبريال كوليدج لندن»، حيث تناولت التطورات الحديثة في مجال البحوث المتعلقة بالعلاج من خلال التكنولوجيا مقارنة بالعلاج البيولوجي، كما قدمت شرحاً عن نتائج التجارب الأخيرة لاستخدام مضخات الحلقة المغلقة بالكامل مقارنة بحلول الخلايا الجذعية.

وإضافة لذلك، استضاف المؤتمر كوكبة من الخبراء من مؤسسات رائدة، بما في ذلك «إمبريال كوليدج لندن»، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.

وتمحور الهدف الرئيسي للمؤتمر حول تمكين ممتهني الرعاية الصحية من الأطباء وكوادر التمريض والفنيين والمتخصصين في التثقيف بمرض السكري وأخصائيي التغذية والكوادر الإدارية في القطاع، ورفدهم بأحدث التوصيات القائمة على الدلائل لتشخيص وإدارة مرض السكري والوقاية منه.

وغطت جلسات المؤتمر طيفاً واسعاً من المواضيع المهمة، بدءاً من تطور أجهزة المراقبة المستمرة لسكر الدم، وإدارة السكري من النوع الأول بالخلايا الجذعية أو البنكرياس الاصطناعي، ومرض الكلى السكري من الوقاية إلى العلاج، وغير ذلك.

وشهد المؤتمر إقامة أربع ورش عمل لتعريف الحضور بمعلومات مهمة من خبراء متمرسين في هذا المجال، وذلك حول حالات من عيادة مرض السكري من النوع الأول، وحالات من عيادة مرض السكري من النوع الثاني، وحالات من عيادة السمنة والدهون. وتطرق إلى هذه المواضيع العديد من الخبراء البارزين، ليس فقط من شبكة مبادلة للرعاية الصحية وأبوظبي، وإنما من «إمبريال كوليدج لندن» في المملكة المتحدة. وكان الهدف منها تعريف المشاركين بأحدث المستجدات والرؤى في مشهد رعاية السكري المتغير. وعلاوة على ذلك، قدم المؤتمر ورش عمل متخصصة لتعزيز الممارسات القائمة على الدلائل لتحقيق مخرجات علاجية محسنة للمرضى.

من جانبه، قال البروفيسور أمير سام، رئيس كلية إمبريال كوليدج للطب بالمملكة المتحدة: «على مدى عشر سنوات متتالية، يستضيف مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري مؤتمر السكري في أبوظبي، ويشرفني أن أشارك في رئاسة هذا الحدث، الذي كان بمثابة منصة لتبادل الأبحاث المتطورة وتعزيز التعاون بين إمبريال كوليدج لندن. وأضاف: «المؤتمر الذي استمر لمدة يومين كان بمثابة شهادة على الالتزام الراسخ لمؤسستنا لتعزيز فهم مرض السكري وعلاجه».

وأضاف: «يعد مؤتمر السكري في أبوظبي حدثاً بارزاً في مجال إدارة مرض السكري. على مر السنين، جمع المؤتمر باستمرار الخبراء والأطباء والباحثين ومتخصصي الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم لتبادل المعرفة والأفكار. وهذا العام لم يكن استثناء. وتضمن المؤتمر نخبة من المتحدثين المتميزين، الذين ساهم كل منهم في النسيج النابض بالحياة لأبحاث ورعاية مرض السكري».

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد الخطيب، رئيس المؤتمر، المدير الطبي واستشاري الطب الباطني والسكري والغدد الصماء، مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء: «كان لي شرف ترؤس المؤتمر والمشاركة في فعالياته التي امتدت على مدار يومين، سمعنا خلالها آراء زملائنا في قطاع الرعاية الصحية من شتى أرجاء العالم. ولا شك في أن السكري يشكل تهديداً كبيراً في العالم، إلا أن المطمئن في هذا السياق هو البحوث المستمرة بوتيرة يومية لمكافحة المرض وتداعياته».

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر مبادلة للرعاية الصحية للسكري قدم للمشاركين 16 ساعة من التعليم الطبي المستمر والمعتمدة من دائرة الصحة - أبوظبي.

وانعقد المؤتمر في فندق روزوود أبوظبي، مرسخاً التزام مبادلة للرعاية الصحية بتعزيز التثقيف الطبي وإثراء معارف قطاع الرعاية الصحية. ومن خلال الجمع بين قدرات اثنتين من مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة، تهدف مبادلة للرعاية الصحية إلى دفع عجلة التحسينات في مجال رعاية السكري على مستوى المنطقة، والبناء على النجاح الذي حققته فعاليات ومنتديات السكري السابقة التي نظمها شركاؤها.