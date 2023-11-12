تحت رعاية الشيخة فاطمة.. ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023 يتأهب لاستقبال زوّاره

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، يتأهب ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023، الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية تحت شعار «أسرة متماسكة.. مجتمع مستدام»، وينضوي تحت مظلة برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، لاستقبال زوّاره مجدداً في أبوظبي جزيرة الحديريات منطقة مرسانا في الفترة من 8 إلى 15 ديسمبر المقبل.

ويحتضن ملتقى أبوظبي الأسري أربع محطات رئيسية، تتمثل في «الأسرة المستدامة، وريادة الأعمال، وأطفال المستقبل، والموروث الإماراتي»، والعديد من الفعاليات المتنوعة المصاحبة للملتقى، مثل «ساعة سعادة، فريق أبوظبي للتطوع، الشركاء الداعمون، التاجر الصغير»، بالإضافة إلى الجلسات الحوارية، والورش المتنوعة، ومختلف الأنشطة الرياضية، وسحوبات وجوائز قيمة ومفاجآت كثيرة للحضور، وغيرها من الفعاليات التي تعزّز الروح الوطنية، وتنشر السعادة والفرح بين أفراد الأسرة، وتدعم الموهوبين من الشباب، وتنمي الوعي بين أفراد المجتمع بطريقة تفاعلية، وذلك بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء الاستراتيجيين.

ويُعد ملتقى أبوظبي الأسري الرابع وجهة ترفيهية عائلية تناسب الأعمار كافة، وتلبي احتياجات الزوّار كافة، حيث يهدف إلى ترسيخ قيم الذكاء المجتمعي والابتكار واستثمار الطاقات، والاطلاع على الخدمات الحكومية الرقمية الموجهة للأسر بأفرادها كافة، ويسهل الوصول لها، بالإضافة إلى الاستثمار الإيجابي لطاقات الأطفال المتعددة، وترسيخ الهوية الوطنية وإحياء الموروث الإماراتي، وتحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المؤسسات من التعرف على الاحتياجات الفعلية للأسر، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الشريكة وتطوير خدماتها للوصول لأسرة متماسكة ومجتمع مستدام.

ويؤكد ملتقى أبوظبي الأسري الرابع على أهميته في تنمية الوعي بين أفراد المجتمع كافة، بطرق تفاعلية مبتكرة تخلق جواً من الألفة والتحدي بين مختلف أفراده، واستثمار طاقاتهم، وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار، الأمر الذي يُساهم في تفعيل دور الطفل في المجتمع وينمي مهاراته ويطورها، ويرسخ الهوية الوطنية في نفوس النشء، حيث يضع الملتقى في عين الاعتبار المحافظة على ديمومة الأسر واستقرارها، ويعزّز ثقافة التنوع الحضاري بين مختلف شرائح المجتمع فــي أجواء إيجابية ملؤها السعادة والفرح.

مناسبة

يشكل في جوهره مناسبة اجتماعية ترفيهية تتلاقى في رحابها الأسر مع أبنائها، حيث يحتضن العديد من الحفلات الغنائية والأمسيات الطربية التي تناسب الأعمار كافة، وتلبي احتياجات الزوار بشكل مجاني، بالإضافة إلى تعزيز ثقة الشباب بأنفسهم وقدرتهم على التعبير والتأثير على الآخرين وتطوير مهاراتهم الكتابية والتعبيرية، من خلال «مسابقة الشعر النبطي»، التي ينظمها الملتقى لطلاب وطالبات مدارس مؤسسة التنمية الأسرية ومدارس أدنوك، حيث تفتح المسابقة باب الترشح أمام الطلبة في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2023.