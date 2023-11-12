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علوم الدار

«تريندز» شريك بحثي للكونغرس العالمي للإعلام

«تريندز» شريك بحثي للكونغرس العالمي للإعلام
13 نوفمبر 2023 01:30

أبوظبي (وام)
أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات والكونغرس العالمي للإعلام إبرام اتفاقية بينهما، يصبح بموجبها «تريندز» شريكاً بحثياً للكونغرس بدورته الثانية التي تنطلق أعمالها بعد غدٍ بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» وتستمر ثلاثة أيام وتنظمها «أدنيك» بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام».

  • محمد جلال الريسي

ورحب محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام بتوقيع هذه الاتفاقية مع مركز تريندز، بوصفه مؤسسة بحثية مستقلة ورائدة عالمياً في مجال البحوث والاستشارات.
وقال: إن هذه الاتفاقية ستسهم في العمل سوياً لاستثمار مخرجات الكونغرس العالمي للإعلام البحثية ومبادرات «تريندز» العلمية، بما يعزز المحتوى الإعلامي، ودعم صناعة الإعلام، إضافة إلى تمكين الشباب بحثياً وإعلامياً، بما يساعد في إيجاد جيل قادر ومتمكن له بصمة مستقبلية ناجحة.

  • د. محمد عبدالله العلي
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بدوره، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أهمية الدور الكبير الذي يضطلع به الكونغرس العالمي للإعلام في النهوض بقطاع الإعلام واستشراف مستقبله.
وقال: إن البحث العلمي يقوم بدور مهم وفعال في استشراف مستقبل قطاع الإعلام، حيث يساعد على فهم التغيرات التي يشهدها، وتحديد التحديات والفرص التي تواجهه، مما يمكن صناع المحتوى والمهتمين والإعلاميين من اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لمواجهة هذه التحديات واستغلال الفرص. وأعرب العلي عن سعادته بمشاركة مركز تريندز في فعاليات النسخة الثانية بصفته شريكاً بحثياً.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الكونغرس العالمي للإعلام
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