289 مستفيداً من مساعدات «رأس الخيمة الإنسانية»

أبوظبي (الاتحاد)

أقرت لجنة المساعدات في مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية خلال شهري أكتوبر الماضي ونوفمبر الحالي تقديم مساعدات متنوعة لـ289 أسرة من ذوي الدخل المحدود بتكلفة قدرها 766.700 درهم بدعم من بنك دبي الإسلامي.

وتضمنت هذه المساعدات المساهمة بدفع جزء من رسوم توصيل التيار الكهربائي، إضافة للمساهمة الجزئية في تأثيث مجموعة من المنازل المستفيدة من برنامج الشيخ زايد للإسكان تعزيزاً للاستقرار العائلي، وتمكيناً لهذه الأسر من الانتفاع بالمنازل بالسرعة الممكنة وللتخفيف من أعباء تكاليف الإيجارات وتوابعها، إلى جانب المساهمة في دفع جزء من الرسوم المتأخرة عن إيجار مساكن مستأجرة، والمشاركة في سداد تكاليف علاج وشراء أدوية لبعض الحالات الضرورية.