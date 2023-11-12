محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الأمن والسلام والازدهار لشعوب العالم

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بمهرجان الأضواء «ديوالي» في الإمارات وخارجها، داعياً الله بأن ينعم بالأمن والسلام لشعوب العالم كافة.

وقال سموه على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: «أطيب الأمنيات للمحتفلين بمهرجان الأضواء (ديوالي) في الإمارات وخارجها، وأدعو الله بالأمن والسلام لشعوب العالم كافة».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المحتفلين بـ«ديوالي»، وتمنى لهم مهرجاناً مزدهراً ومبهجاً.

وقال سموه، على حسابه الرسمي في موقع «إكس»: «أهنئ كل المحتفلين بـ(ديوالي) حول العالم، وأتمنى لهم مهرجاناً مزدهراً ومبهجاً».