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علوم الدار

«مركز الاتحاد للأخبار».. خطة متكاملة لتغطية «كوب 28»

حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار وإبراهيم العسم مدير تحرير الاتحاد ورؤساء الأقسام والوحدات في لقطة تذكارية بمدينة «إكسبو دبي» الجديدة التي تستضيف «كوب 28» (تصوير: أشرف العمرة)
13 نوفمبر 2023 01:31

سامي عبد الرؤوف (دبي)
يبدأ اليوم مركز الاتحاد للأخبار، تغطية خاصة وموسعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «كوب 28»، المقرر انعقاده في مدينة «إكسبو دبي»، خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري، وحتى 12 ديسمبر المقبل. وتتضمن الخطة نشر محتوى رقمي وفيديوهات ومواد مصورة على منصات شبكة أبوظبي للإعلام على وسائل التواصل الاجتماعي، وملحقاً يومياً وصفحات خاصة بجريدة الاتحاد باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى نشرات إخبارية وتقارير مصورة من خلال نشرة علوم الدار. كما يقيم مركز الاتحاد للأخبار، منطقتي تصوير «استوديوهين» بالتزامن مع افتتاح «كوب 28» في الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري، بجانب توزيع شبكة من المراسلين على مناطق الحدث. وقال الدكتور حمد عبيد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، خلال إطلاقه برنامج التغطية المسبقة لـ «كوب 28» ظهر أمس، بقاعة الاجتماعات في جناح القيادة بمركز «إكسبو دبي»، إنه تم إعداد خطة متكاملة لتغطية الحدث، هدفها تقديم محتوى متميز ومتكامل يبرز جهود دولة الإمارات في استضافة أهم مؤتمر عالمي يركز على التصدي لتداعيات تغيّر المناخ، ومبادرات الدولة نحو الحياد المناخي.

وأشار إلى تشكيل فرق العمل المكلفة بتغطية ومتابعة «كوب 28»، وتوزيع مهام العمل عليها، وفق أجندة عمل محددة المهام والواجبات، لتقديم تغطية متميزة تكون امتداداً للنجاحات التي حققتها شبكة أبوظبي للإعلام بصفة عامة ومركز الاتحاد للأخبار بصفة خاصة. 
وذكر أن مركز الاتحاد للأخبار بدأ قبل نحو 6 أشهر في النشر بشكل متواصل للأخبار والمتابعات وكل ما يتعلق بمؤتمر «كوب 28»، بينما يبدأ اليوم مرحلة جديدة من النشر والمتابعة للحدث، تتسم بالتنوع والشمولية والتوسع الكمي والكيفي للمحتوى، في ظل قرب انطلاق فعاليات المؤتمر. 
وأكد أهمية التميز في تغطية هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات، مشيراً إلى أن مركز الاتحاد للأخبار يُسخِّر كل إمكاناته وقدرته البشرية والفنية لإبراز الحدث من خلال جريدة الاتحاد باللغتين العربية والإنجليزية، ونشرة علوم الدار والمنصات الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي. 

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وأكد الكعبي، أن فرق العمل التابعة لمركز الاتحاد للأخبار، بمثابة صناع نجاح بالمحتوى الذي سيقدمونه وسيكون نقطة مضيئة ترسم صورة مشرقة لما تتميز به دولة الإمارات في استضافة وتنظيم الأحداث العالمية، وعرض تجاربها الملهمة في تحقيق الاستدامة وحماية البيئة في مختلف المجالات وعلى شتى الأصعدة. 
وخلال الإعلان عن خطة التغطية الإعلامية لـ (كوب 28)، استعرض رؤساء الأقسام والوحدات محاور عملهم والمهام المكلفين بها، واستمع الدكتور حمد عبيد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، إلى شرح مفصل عن آلية العمل ومهام الفرق، بالإضافة إلى العديد من المقترحات والأفكار الممكن إضافتها إلى تفاصيل الأداء اليومي، قبل وأثناء أيام انعقاد المؤتمر.

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