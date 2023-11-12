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علوم الدار

4 ركائز.. خطة عمل COP28

4 ركائز.. خطة عمل COP28
13 نوفمبر 2023 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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تتضمن خطة عمل المؤتمر 4 ركائز: تطوير آليات التمويل المناخي، وتسريع تحقيق انتقال مسؤول ومنظم وعملي وعادل في قطاع الطاقة، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وسبل العيش، ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع.
وتعمل الإمارات خلال المؤتمر على تحويل تلك الركائز إلى واقع، مستندة إلى ما تمتلك من الإمكانيات والقدرات اللازمة، بما فيها البنية التحتية الحديثة، وما تتمتع به من سجل كبير في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومصداقية عالمية. كما تستثمر علاقاتها الدولية الطيبة، وتطبق نهج الحوار والتعاون والعمل بحكمة ونظرة شاملة تحتوي الجميع، سعياً إلى تحقيق التقدم الجذري المطلوب في العمل المناخي، والتركيز على إيجاد حلول عملية وملموسة للحد من تداعيات تغير المناخ، بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

الإمارات
COP28
كوب 28
المناخ
الاستدامة
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