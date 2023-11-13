الحمم تضيء سماء صقلية مع ثوران بركان "إتنا"

أطلق أكبر بركان نشط في أوروبا كميات كبيرة من الحمم المتوهجة إلى السماء، الأحد، حيث وقعت جزيرة صقلية في البحر المتوسط مرة أخرى تحت سيطرة جبل إتنا.

وأفاد المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين بأن عموداً كبيراً من الرماد والحمم وصل إلى ارتفاع 4.5 كيلومتر في السماء فوق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 3300 متر.

ووقعت عدة انفجارات كما هطلت أمطار من الرماد على العديد من البلدات القريبة من جبل اتنا، مثل ميلو وزافيرانا اتنا. ولم ترد تقارير فورية عن حدوث ضرر كبير وتواصلت العمليات في مطار الجزيرة في كاتانيا بدون توقف.