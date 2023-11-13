"الأرصاد" تكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف "الوطني للأرصاد" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 9.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، صباح اليوم.
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 9.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) November 13, 2023
The lowest temperature recorded over the country today morning was 9.9°C in Raknah (Al Ain) at 06:45 UAE Local time. pic.twitter.com/ob41hW8CL9