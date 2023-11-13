تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم الاثنين فعاليات الدورة الأكبر من "معرض دبي للطيران"، أبرز فعاليات قطاع الطيران العالمي، وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري في "دبي وورلد سنترال"، وسيجمع أكثر من 1400 جهة عارضة من 148 دولة وأكثر من 300 متحدث دولي لتعزيز فرص التعاون والتقدم التكنولوجي.

برعاية #محمد_بن_راشد .. تنطلق اليوم فعاليات الدورة الأكبر من #معرض_دبي_للطيران .. أحد أبرز فعاليات قطاع الطيران العالمي .. وسيجمع الحدث أكثر من 1400 جهة عارضة من 148 دولة وأكثر من 300 متحدث دولي لتعزيز فرص التعاون والتقدم التكنولوجي .. ويستمر المعرض حتى 17 نوفمبر الجاري في "دبي… pic.twitter.com/z3yNkEkUAG — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 13, 2023