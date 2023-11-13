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علوم الدار

برعاية محمد بن راشد.. تنطلق اليوم فعاليات الدورة الأكبر من معرض دبي للطيران

برعاية محمد بن راشد.. تنطلق اليوم فعاليات الدورة الأكبر من معرض دبي للطيران
13 نوفمبر 2023 09:58

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم الاثنين فعاليات الدورة الأكبر من "معرض دبي للطيران"، أبرز فعاليات قطاع الطيران العالمي، وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري في "دبي وورلد سنترال"، وسيجمع أكثر من 1400 جهة عارضة من 148 دولة وأكثر من 300 متحدث دولي لتعزيز فرص التعاون والتقدم التكنولوجي.

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المصدر: وام
معرض دبي للطيران
محمد بن راشد
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