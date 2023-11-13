"مجمع توازن الصناعي" يتعاون مع "بلدية أبوظبي" و"تدوير" في مبادرة غرس شجر الغاف

أطلق «مجمع توازن الصناعي» بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، مبادرة غرس 300 شجرة غاف في مجمع توازن الصناعي، تماشياً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات.

ونظَّمت لجنة المسؤولية المجتمعية في «مجلس التوازن» المبادرة بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة، وتعزيز الوعي بحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وشارك فيها موظفو «مجلس التوازن» و«مجمع توازن الصناعي».

ونظَّمت بلدية مدينة أبوظبي، ورشة عمل تثقيفية للموظفين عن الأهمية الثقافية والبيئية لشجر الغاف، إضافةً إلى التعريف بأشجار الغاف وفوائدها وكيفية زراعتها والعناية بها.

وتعكس المبادرة الالتزام الراسخ بالحفاظ على بيئة دولة الإمارات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي وتحفيز أفراد المجتمع إلى تبنّي الممارسات التي تحقِّق أهداف التنمية المستدامة، وتحافظ على البيئة والموارد للأجيال المقبلة.

وقال فايز صالح النهدي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجمع التوازن الصناعي: «نؤكِّد من خلال مبادرة غرس 300 شجرة غاف، بالشراكة مع بلدية مدينة أبوظبي وتدوير، التزامنا بدعم أهداف حكومة دولة الإمارات في عام الاستدامة، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية نحو تعزيز مستقبل الاستدامة البيئية».

وأضاف: «من خلال تعاوننا وشراكاتنا الواسعة، نشارك في حماية البيئة، ونطبِّق أفضل السبل لتحقيق ذلك بالمبادرات والخطط التي تعزِّز التوعية بالبيئة، باعتبارها استثماراً للمستقبل وطريقاً للحفاظ على الموارد، ولهذا شملت خططنا الاستراتيجية مجموعةً من مشاريع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، ما يؤكِّد التزامنا بدعم خطط الاستدامة البيئية».

وتتعاون «بلدية مدينة أبوظبي» مع شركائها الاستراتيجيين لتنفيذ هذا النوع من المبادرات الهادفة، حيث تولي اهتماماً كبيراً بزيادة الرقعة الزراعية وعناصر التجميل الطبيعي، وتعمل على زراعة ملايين الأشجار المثمرة والمزهرة ودائمة الخضرة في مختلف المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، لاسيما شجرة الغاف التي تعدُّ من الأشجار الوطنية الأصيلة في دولة الإمارات.

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أنَّ المشاركة في هذه المبادرة تأتي ضمن اهتمامها بتعزيز الرقعة الخضراء ومبادئ الاستدامة في الزراعة، والحفاظ على البيئة الصحية والمظهر الحضاري العام، وتعزيز المشهد الجمالي بالأشجار والنباتات الطبيعية، بما يواكب النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي.

وفي جانب آخر من المبادرة، تعاون مجمع توازن الصناعي مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» لتحقيق الاستدامة الزراعية، بالتخلُّص من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها. إضافةً إلى التعاون مع شركة الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية، لتوفير حافلات كهربائية تدعم الاستدامة لنقل الموظفين المشاركين في المبادرة داخل المجمع.

وقال المهندس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لتدوير (شركة أبوظبي لإدارة النفايات): «تندرج مشاركتنا في هذه المبادرة المجتمعية في إطار حرصنا على رفع الوعي البيئي لدى أفراد مجتمع إمارة أبوظبي بأهمية اتباع الممارسات المستدامة، إلى جانب تخصيص فِرَق عمل لتوفير خدمات جمع النفايات ونقلها، وإعادة تدويرها للتخلُّص الآمن من المخلفات الزراعية، ما ينسجم مع أهداف الشركة المتمثّلة في توفير بيئة آمنة وصحية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع. ونؤكِّد التزامنا بمواصلة جهودنا لتطوير أنظمة متكاملة لإدارة النفايات والإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية بشأن الاقتصاد الدائري».