«الشارقة للإذاعة والتلفزيون» تستعرض إرثها الغني في الكونغرس العالمي للإعلام

تشارك هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في فعاليات النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023، التي تنطلق غداً وتستمر حتى 16 نوفمبر الجاري تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وتشارك الهيئة بجناح خاص في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تم تجهيزه بأحدث التقنيات، حيث يضم شاشات عرض عملاقة تقدم معلومات قيمة عن تاريخ الهيئة وإنجازاتها الكبيرة، ويعتبر هذا الحدث فرصة ذهبية للزوار لاستكشاف إرث الهيئة والتعرف على دورها الرائد في صناعة الإعلام.

وتشارك «منصة مرايا»، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، في الكونغرس العالمي للإعلام بعرض إنجازاتها المحققة خلال فترة وجيزة مدعومة بالإحصائيات والبيانات، التي تعكس عملية التطوير المتواصلة التي تشهدها المنصة وساهمت في انتشارها الجماهيري.

وتعرض إدارة الإعلام الرقمي، نبذة عن تاريخها وإنجازاتها منذ تأسيسها في 2008، ونجاحها في أن تكون علامة بارزة على الساحة الإعلامية في الدولة، كون منصاتها منبراً للإعلام الرقمي الهادف، كما تلعب دوراً حيوياً في نقل الأخبار والمعلومات إلى الجمهور بشكل فعال وسريع، وتحظى منصاتها بشعبية كبيرة، مما يعكس الثقة التي اكتسبتها من رواد منصات التواصل الاجتماعي.

ويحرص مركز الشارقة للتدريب الإعلامي التابع للهيئة، خلال مشاركته في الكونغرس على التعريف بنشاطاته التي تميزت بتكوين المئات من المتدربين من خريجي الجامعات والعاملين في القطاع والمهتمين بالإعلام والاتصال بصفة عامة، ومساهمته في تزويدهم بتدريب نوعي يمنحهم معارف قوية حول أحدث ما توصل إليه هذا القطاع الحيوي.

كما يتميز عمل المركز بمبادراته وخدماته الاجتماعية، كمبادرة «إعلامي والمستقبل» التي تستهدف فئة الناشئة، ومبادرة «أنا أستطيع» الموجهة لفئة الخريجين الباحثين عن عمل.

ويستعرض قسم تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية أحدث مشاريعه القائمة والمتمثلة في ما يسمى بالتلفزيون السحابي، الذي يعتبر منصة برمجية يمكن استغلالها في الحالات الطارئة كنظام احتياطي يحول دون انقطاع البث، ويمكن تشغيله وإدارته في حالات الطوارئ من أي مكان في العالم.

وقال سعادة محمد حسن خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إن الإمارات وبتنظيمها الكونغرس العالمي للإعلام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تؤسس لمنصة عالمية يلتقي خلالها صناع القرار وخبراء الإعلام لمناقشة أبرز المتغيرات والمستجدات المتسارعة على المستوى الإعلامي، واستشراف المستقبل في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم.

وأكد أن تنظيم الإمارات لنسختين من الكونغرس العالمي للإعلام، يؤكد نجاحها في التحول إلى مركز حيوي لصناعة الإعلام في المنطقة والعالم، كما يؤكد الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة للدولة في دعم هذا القطاع، كونه شريكاً استراتيجياً في التنمية والرقي الاقتصادي والاجتماعي.

وقال: نتوقع من النسخة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام التوصل إلى توصيات ومخرجات يكون لها أكبر أثر على مستقبل هذا القطاع، وتساعد القائمين عليه في وضع استراتيجيات تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

ويناقش الكونغرس العالمي للإعلام 2023، وعلى مدى 3 أيام، مجموعة من المحاور الرئيسية للإعلام الوظيفي التي تركز على الإعلام البيئي والاستدامة والإعلام الرياضي ودور التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.