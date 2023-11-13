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«العليا لانتخابات استشاري الشارقة» تكثف جهود اللجنة

«العليا لانتخابات استشاري الشارقة» تكثف جهود اللجنة
13 نوفمبر 2023 13:54

أكدت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، تكثيف الجهود ومواصلة اللجنة مهامها بأفضل المعايير للإيفاء بمراحل العملية الانتخابية، وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الذي عقد اليوم في مكتب سمو الحاكم، برئاسة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وأسماء راشد سلطان بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأحمد سعيد الجروان، أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية، والمستشار عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

واطلعت اللجنة على طلبات المرشحين الواردة من لجان الدوائر الانتخابية التسعة المعتمدة، وتم اعتماد القائمة النهائية وعددهم 193 مرشحاً مدرجين في الرابط التالي: https://eccs.shj.ae/Candidate.

وجرى مناقشة آلية سير مراحل العملية الانتخابية والمستجدات، وذلك وفق الجدول الزمني المعتمد.

وقد بدأت باكورة مراحل العملية الانتخابية بتسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية في الدوائر الانتخابية بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، على أن تنتهي بتاريخ 20 نوفمبر الجاري، بينما تواصل العملية الانتخابية مراحلها، وصولاً إلى إعلان القائمة النهائية للفائزين في 15 ديسمبر من العام الجاري.

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واستعرضت اللجنة الأنظمة الذكية المدعمة بوسائل الحماية لضمان سير العملية بسهولة ويسر وبكل مصداقية وشفافية، والمقترحات الخاصة بنظام التصويت عن بُعد والتصويت الحضوري في المراكز المعتمدة ضمن الدوائر الانتخابية التسع ببلديات إمارة الشارقة وهي: بلدية مدينة الشارقة، وبلدية منطقة الحمرية، وبلدية مدينة الذيد، وبلدية منطقة مليحة، وبلدية منطقة المدام، وبلدية منطقة البطائح، وبلدية مدينة دبا الحصن، وبلدية مدينة كلباء، وبلدية مدينة خورفكان.

وأتاحت الدورة الحالية من انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة النظام الهجين باعتماده إلكترونياً وحضورياً في التسجيل والتصويت، إذ يتم إلكترونياً باستخدام الهوية الرقمية «UAE PASS» عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات WWW.ECCS.SHJ.AE أو منصة الشارقة الرقمية WWW.DS.SHARJAH.AE، وحضورياً في مراكز التسجيل المعتمدة.

وناقشت اللجنة، آلية سير الخطط التنفيذية للعملية الانتخابية ومتابعة فرق العمل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومستجدات الاحتياجات اللوجستية والتقنية والفنية والموارد البشرية والمالية.

وتشترط آلية التسجيل في انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، سواء المباشر أو الإلكتروني، أن يكون الناخب من مواطني الإمارة ولا يقل عمره عن 21 عاماً - أي يجب أن يكون تاريخ ميلاد الناخب 5 ديسمبر 2002 وما دون ذلك - كما يشترط أن يكون التسجيل وفق رقم القيد العائلي المرتبط برقم البلدة بالمنطقة الإدارية التي يتبعها الناخب ضمن الهيئات الانتخابية المعتمدة.

المصدر: وام
انتخابات استشاري الشارقة
استشاري الشارقة
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