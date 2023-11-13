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"الأرصاد": تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي

"الأرصاد": تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي
13 نوفمبر 2023 13:52

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة، خلال الفترة من الأربعاء حتى السبت المقبلين، بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة مع تدفق السحب من الغرب، يتخللها السحب الركامية على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط أمطار.

وأضاف المركز، في تقرير عن الحالة الجوية، أن يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر الجاري، سيشهد ظهور السحب شرقاً بعد الظهر مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر، كما تزداد كميات السحب تدريجياً ليلاً على البحر والجزر مع احتمال سقوط أمطار.

وفي يومي الخميس والجمعة ، يتعمق المنخفض في طبقات الجو العليا حيث تزداد كميات السحب ويتخللها السحب الركامية على مناطق متفرقة خاصة الشمالية والشرقية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة وتقل السحب تدريجياً ليل الجمعة.

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وذكر المركز أنه في يوم السبت يكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً مع احتمال سقوط أمطار .

والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

والبحر خفيف إلى متوسط الموج ، ويضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

المصدر: وام
الطقس
الأرصاد
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