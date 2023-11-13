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علوم الدار

العويس :الإمارات حققت إنجازات رائدة في مجال الأمراض غير السارية ومنها السكري

العويس :الإمارات حققت إنجازات رائدة في مجال الأمراض غير السارية ومنها السكري
13 نوفمبر 2023 16:01

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن دولة الإمارات حققت إنجازات رائدة في مجال الأمراض غير السارية ومنها السكري من خلال تمكين الخدمات الصحية المستقبلية والأنظمة الذكية بما يتماشى مع سبل التنمية المستدامة في القطاع الصحي لتعزيز جودة الحياة في الإمارات بما يضمن رفاهية وسلامة وسعادة المجتمع.

وأشار معاليه في تصريح اليوم بمناسبة اليوم العالمي للسكري الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام - إلى أن الوزارة تواصل بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة جهودها لتطوير النهج الصحي الوقائي لتخفيض معدل انتشار المرض وتحسين نتائج المؤشر الوطني لعدد المصابين بالسكري مما يؤكد أن القطاع الصحي يسير في الطريق الصحيح.

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وقال إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحرص على دعم البحوث والدراسات العلمية للوصول إلى أفضل النتائج لتعزيز الوعي بمرض السكري وخفض مضاعفاته الصحية بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب والآراء ومنهجية العمل المشترك والمتكامل مع المنظمات الصحية العالمية والدول الرائدة في هذا المجال بهدف المساعدة على إحداث تأثير فعال فيما يتعلق بالحد من مرض السكري.

وأضاف معاليه أن الإمارات تحرص على أن تكون من أوائل الدول في استقطاب وتبني الابتكارات والحلول المتطورة في المجال الصحي في إطار استراتيجيتها المستقبلية لتحقيق التنمية في جميع القطاعات الحيوية وتعزيز تنافسيتها العالمية.

المصدر: وام
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
السكري
عبدالرحمن العويس
الإمارات
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