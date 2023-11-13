"اليونسكو" تعتمد المقترح الإماراتي بشأن اليوم العالمي للبرمجة واليوم العالمي للتعليم الرقمي

أعلن سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية أن المقترح الإماراتي بشأن اليوم العالمي للبرمجة واليوم العالمي للتعليم الرقمي اعتمد من قبل اليونسكو مما يدل على ما لدى المنظمة الدولية اليونسكو من تقدير للمنجز الإماراتي على هذا الصعيد، كما يمثل شهادة عالمية بأهمية الدور البارز الذي كرسته الجهود الحكومية في استثمار مستجدات التكنولوجيا لصالح التعليم.

وقال "هذا الاستحقاق للتقدير يستند إلى سجل حافل بالمشاريع الرائدة عالمياً ورصيد زاخر بالمبادرات الاستراتيجية في الدولة والمستوحاة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، التي هدفت قبل أكثر من عقدين لإحداث تغييرات جذرية في مشهد التعليم، ولقد تمثلت باكورة هذا التغيير في تأسيس جامعة حمدان بن محمد الذكية كأولى الجامعات الذكية على مستوى المنطقة بنموذج التعليم الذكي في وقت مبكر".

وأضاف " أتمنى أن تكون هذه المبادرة الإماراتية الجديدة واعتمادها من قبل اليونسكو حافزاً للجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الدولة والمعنيين بالتعليم على نطاق واسع على بذل المزيد من الجهود لتسريع مسار التحول الرقمي في التعليم، واعتماد الحلول الرقمية في المناهج والنماذج التعليمية، وأنا واثق أن المستقبل سيحمل لنا البشرى بالمزيد من المبادرات الإماراتية الريادية التي تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للبرمجة والتعليم الرقمي".