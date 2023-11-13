الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: قوتنا الاقتصادية مصدر للاستقرار والازدهار

محمد بن راشد:  لدينا رؤية واضحة جليّة بأن المستقبل يملكه من يركز على تصميمه وتنفيذه
13 نوفمبر 2023 17:24

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن القوة الاقتصادية لدولة الإمارات مصدر للاستقرار والازدهار.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «توقيع طيران الإمارات وفلاي دبي اليوم صفقات شراء طائرات بقيمة إجمالية تتجاوز 231 مليار درهم في معرض دبي للطيران هو تعبير عن ثقتنا بالمستقبل .. وثقتنا في اقتصادنا .. وثقتنا في شركاتنا الوطنية وكوادرها».

أخبار ذات صلة
سلطان النيادي: صورة الإمارات أجمل ما تم التقاطه من الفضاء
"تراحُم - من أجل غزة" تجسد جهود الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين

وأضاف سموه :«لدينا رؤية واضحة جليّة بأن المستقبل يملكه من يركز على تصميمه وتنفيذه .. وبأن قوتنا الاقتصادية هي مصدر للاستقرار والازدهار لنا ولمنطقتنا بإذن الله».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
آخر الأخبار
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
13 نوفمبر 2023
المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً
اليوم 17:55
"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 17:33
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الدنمارك
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الدنمارك
اليوم 17:24
«الهيئة» تطلق منتدى الإمارات الأول للرياضة المجتمعية
الرياضة
«الهيئة» تطلق منتدى الإمارات الأول للرياضة المجتمعية
اليوم 17:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©