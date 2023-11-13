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الكونغرس العالمي للإعلام يطلق غدا "غلوب كاست"

الكونغرس العالمي للإعلام يطلق غدا "غلوب كاست"
13 نوفمبر 2023 18:16

 يطلق الكونغرس العالمي للإعلام ضمن فعاليات نسخته الثانية التي تبدأ غدا المنصة الصوتية "غلوب كاست" التي تتضمن حلقات قصيرة تركز على أبرز الأحداث والفعاليات والإنجازات التي يشهدها هذا الحدث العالمي وتتواصل بصورة يومية على مدى أيام انعقاده الثلاثة.

يقدم المنصة الصوتية "غلوب كاست" كل من السيد عبدالله عبدالكريم المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة في وكالة أنباء الإمارات والإعلامية الإماراتية صفية الشحي وتستضيف المنصة عددا من كبار الشخصيات وخبراء الإعلام وضيوف الكونغرس.

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وتعد المنصة الصوتية "غلوب كاست" بمثابة منصة فريدة مستحدثة ضمن النسخة الثانية للحدث، وتسلط الضوء على أهمية الكونغرس العالمي للإعلام ومحاوره الرئيسية من خلال نهج حواري يتيح للحضور الاستماع والتفاعل والتحاور مع المتحدثين من ضيوف الكونغرس، فضلاً عن مقابلات مع عدد من الشخصيات الإعلامية المؤثرة ومجموعة من المختصين في مجال صناعة الإعلام.

وتقام فعاليات وحوارات "غلوب كاست" على فترتين الأولى "صباحية" وتناقش موضوعات مهمة مع أبرز المتحدثين حول جلسات المؤتمر وورش العمل والمعرض المصاحب، والثانية "مسائية" وهي عبارة عن "بودكاست" يلخص بصورة يومية أهم الأحداث والفعاليات وأخبار الأجنحة المشاركة.

المصدر: وام
الكونغرس العالمي للإعلام
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