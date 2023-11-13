تحت رعاية منصور بن زايد .. الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023 تنطلق غداً في أبوظبي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.. تنطلق غداً بمركز أبوظبي الوطني للمعارض أعمال الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023 الذي أصبح منتدى عالمياً رائداً لقادة الفكر وصناع القرار والخبراء والمختصين لمناقشة أهم المواضيع التي تحدد ملامح مستقبل قطاع الإعلام.وتنظم وكالة أنباء الإمارات "وام" وشركة "كابيتال للفعاليات" التابعة لمجموعة أدنيك، فعاليات الكونغرس خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الحالي، وذلك تحت شعار "استشراف مستقبل قطاع الإعلام".

وسيستعرض المؤتمر والكونغرس العالمي للإعلام أحدث الاتجاهات والابتكارات والتقنيات والمعدات في قطاع الإعلام والتواصل الاجتماعي.وقال سعادة محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام" رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام " يأتي تنظيم الكونغرس العالمي للإعلام 2023 من منطلق حرصنا على تعزيز شبكاتنا الإعلامية الدولية والمساهمة في تشكيل المشهد الإعلامي الدولي وتحديد الأجندة الإعلامية في السنوات المقبلة.

ومن خلال توفير منصة عالمية رائدة، يساهم الكونغرس في تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الجديدة التي تشجع الابتكار وتفتح فرصاً واعدة للأعمال في هذا القطاع الحيوي.

ونحن فخورون بالترحيب بقادة قطاع الإعلام والجيل القادم من المبتكرين إلى الكونغرس، ونقدر ثقتهم في الكونغرس باعتباره المنصة المثالية لتبادل الأفكار والخبرات".من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك.. " يعكس الكونغرس العالمي للإعلام التزام مجموعة أدنيك بدعم عجلة النمو الاقتصادي في أبوظبي، حيث يشكل الإعلام ركيزة أساسية لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة كما نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تشجيع فرص الابتكار والتعاون في قطاع الإعلام على المستويين المحلي والعالمي، وذلك تماشياً مع جهودنا الهادفة لترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها الوجهة المفضلة لتنظيم المؤتمرات والمعارض على مستوى المنطقة".

وسيتضمن جدول أعمال الكونغرس في يومه الأول عدداً من الجلسات التي ستناقش الدور الحاسم الذي يلعبه الإعلام البيئي في دفع جهود الاستدامة والحد من تداعيات التغير المناخي، فيما ستركز جلسات اليوم الثاني على التثقيف الإعلامي بمشاركة شبابية واستضافة 100 طالب جامعي يناقشون دورهم في تحديد مستقبل الإعلام.

وسيشهد الكونغرس إقامة فعاليات مصاحبة ضمن عدد من المنصات، منها منصة التعليم، ومجلس الابتكار، ومنصة NexTech، ومجلس الإنتاج المشترك، ومنصة الابتكار، ومناقشات المائدة المستديرة، وورش العمل، ومختبرات المستقبل الإعلامي التي شهدت إقبالا كبيراً خلال الدورة السابقة.

وسيستقطب الكونغرس مشاركة واسعة من ممثلي القطاعات الحكومية والإعلامية والأكاديمية والصناعية، وحضور نخبة من المتحدثين الذين سيقدمون تحليلاً شاملاً للاتجاهات الإعلامية والفرص الواعدة المتوفرة في قطاع الإعلام لتطوير الأعمال كما سيجمع المعرض تحت مظلته أبرز الشركات والمؤسسات الإعلامية الرائدة والشركات الناشئة الجديدة لاستعراض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تقدمها العلامات التجارية العالمية والإقليمية والمحلية.