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علوم الدار

محمد بن راشد يزور معرض دبي للطيران 2023

محمد بن راشد يزور معرض دبي للطيران 2023
13 نوفمبر 2023 18:32

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من فعاليات معرض دبي للطيران 2023.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»:«محمد بن راشد، يرافقه حمدان ومكتوم بن محمد، يتفقد جانباً من فعاليات معرض دبي للطيران 2023 في دورته الأكبر التي تُعقد بمشاركة 1400 جهة عارضة من 148 دولة وتستمر أعماله حتى 17 نوفمبر الجاري في "دبي وورلد سنترال"».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
معرض دبي للطيران
محمد بن راشد
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