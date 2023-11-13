الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد: معرض دبي للطيران قصة نجاح عالمية

حمدان بن محمد: معرض دبي للطيران قصة نجاح عالمية
13 نوفمبر 2023 20:30

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن معرض دبي للطيران قصة نجاح عالمية.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «معرض دبي للطيران قصة نجاح عالمية وضع أُسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. برفقة أخي الشيخ  خالد بن محمد بن زايد آل نهيان استقبلنا الوفود الرسمية المشاركة في دورة 2023 وتابعنا جانباً من العروض الجوية المصاحبة للمعرض الذي يجمع اليوم في نسخته الأكبر 1400 جهة وشركة من 148 دولة تُقدم أحدث المنتجات في مجال الطيران والفضاء».

أخبار ذات صلة
191 مليار درهم طلبية «طيران الإمارات» لشراء 95 طائرة «بوينج»
40.4 مليار درهم طلبية «فلاي دبي» لشراء 30 طائرة «بوينج دريملاينر»

وأضاف سموه: «نبارك صفقات طيران الإمارات و"فلاي دبي" لشراء 120 طائرة جديدة بقيمة تتجاوز 231 مليار درهم».

واختتم سموه: «هنا في سماء دبي يجتمع العالم، ومن الإمارات نرسم مستقبلاً جديداً لقطاع الطيران والفضاء دولياً».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
معرض دبي للطيران
حمدان بن محمد
آخر الأخبار
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
13 نوفمبر 2023
المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً
اليوم 17:55
"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 17:33
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الدنمارك
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الدنمارك
اليوم 17:24
«الهيئة» تطلق منتدى الإمارات الأول للرياضة المجتمعية
الرياضة
«الهيئة» تطلق منتدى الإمارات الأول للرياضة المجتمعية
اليوم 17:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©