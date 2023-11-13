حمدان بن محمد: معرض دبي للطيران قصة نجاح عالمية

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن معرض دبي للطيران قصة نجاح عالمية.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «معرض دبي للطيران قصة نجاح عالمية وضع أُسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. برفقة أخي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان استقبلنا الوفود الرسمية المشاركة في دورة 2023 وتابعنا جانباً من العروض الجوية المصاحبة للمعرض الذي يجمع اليوم في نسخته الأكبر 1400 جهة وشركة من 148 دولة تُقدم أحدث المنتجات في مجال الطيران والفضاء».

وأضاف سموه: «نبارك صفقات طيران الإمارات و"فلاي دبي" لشراء 120 طائرة جديدة بقيمة تتجاوز 231 مليار درهم».

واختتم سموه: «هنا في سماء دبي يجتمع العالم، ومن الإمارات نرسم مستقبلاً جديداً لقطاع الطيران والفضاء دولياً».