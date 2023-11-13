خالد بن محمد وحمدان بن محمد يستقبلان الوفود المشاركة في معرض دبي للطيران 2023

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الاثنين)، عدداً من وفود الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في الدورة الثامنة عشرة والأكبر على الإطلاق من "معرض دبي للطيران"، أبرز فعاليات قطاع الطيران العالمي، وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري في "دبي وورلد سنترال".

ورحّب سموهما بالوفود المشاركة في الحدث العالمي، من وزراء دفاع ورؤساء أركان وقادة للقوات الجوية، متمنيان لهم التوفيق للخروج بنتائج إيجابية مثمرة من خلال مشاركتهم في أكبر حدث عالمي متخصص في قطاع الطيران، وبما يخدم مستقبل القطاع على أسس مستدامة.

منصة عالمية

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن معرض دبي للطيران يعد من أهم الأحداث العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات، منوهاً بتطوره وتنامي مكانته من حيث حجم ونوعية المشاركات الوطنية والعالمية وتنوع الحلول والمعروضات التي تُشكّل مجتمعة ملامح مستقبل أحد أهم القطاعات الحيوية وهو قطاع الطيران العالمي.

كما أكد سموه أن دولة الإمارات، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، حريصة على مواصلة إسهامها الإيجابي على الصعيد الدولي ضمن مختلف المجالات، لاسيما مجال الطيران، وتعزيز مكانتها كمنصة لانطلاق العالم نحو مراحل جديدة من النمو بما تمتلكه من خبرات ومقومات تمكنها من الاضطلاع بدور مؤثر في هذا الاتجاه، ولما لقطاع الطيران من أهمية لكونه من أبرز القطاعات المرتبطة بالمستقبل ولما له من تأثير مباشر في باقي القطاعات.

مكانة متنامية

من جانبه، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم دور المعرض، وفي نسخته الأكبر على الإطلاق منذ انطلاقه، في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال استضافة وتنظيم أبرز الأحداث العالمية وأكثرها أهمية ضمن مختلف القطاعات، مؤكداً سموه مكانة معرض دبي للطيران وأثره في تنمية وتطوير الصناعة في إطارها العالمي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم هذا القطاع الحيوي، والتزاماً بتهيئة كافة الفرص التي من شأنها ضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة بتحفيز حوار عالمي هدفه التوصل إلى حلول تعين على الحفاظ على الموارد وتصون البيئة وتشجع على الابتكار لتحقيق تلك الغاية الاستراتيجية ضمن مختلف المجالات ومن أهمها قطاع الطيران .

وأشار سموه إلى أن الحدث يترجم نهج الإمارات في تفعيل حوار عالمي هدفه تمكين القطاعات الحيوية من اكتشاف فرص جديدة لشراكات داعمة لمزيد من التطور والازدهار، منوهاً بالمكانة المتنامية لمعرض دبي للطيران على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تشهده دوراته المتعاقبة من أحدث الابتكارات والاتجاهات العالمية ضمن الأطر المدنية والدفاعية لقطاع الطيران، وحرص قادة القطاع والمبتكرين من كل أنحاء العالم على الاجتماع في دبي لمناقشة وتحديد الاتجاهات المستقبلية واستكشاف فرص الاستفادة منها.

حضر استقبال الوفود سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للمنافذ والحدود، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من القيادات العسكرية في الدولة.

ويُعد "معرض دبي للطيران" نقطة لقاء محورية لقادة القطاع حول العالم، ومحفزاً لتنمية قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، ويجمع الحدث في دورته الثامنة عشرة أكثر من 1400 جهة عارضة من 148دولة وأكثر من 300 متحدث دولي لتعزيز فرص التعاون والتقدم التكنولوجي، واستكشاف أحدث الاتجاهات العالمية ذات الصلة.