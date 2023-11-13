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رئيس الدولة والرئيس الأوغندي يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

رئيس الدولة والرئيس الأوغندي يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين
13 نوفمبر 2023 20:14

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا الذي يقوم بزيارة عمل للدولة تستغرق عدة أيام.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة بالرئيس الضيف والوفد المرافق في دولة الإمارات وذلك خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي معرباً عن تمنياته له التوفيق في زيارته من أجل تنمية علاقات التعاون بين البلدين ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

وبحث سموه ورئيس أوغندا جميع مسارات التعاون خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة وغيرها من جوانب التعاون بين البلدين والتي تتسق مع أولويات التنمية وتخدم تطلعاتهما إلى التقدم والازدهار المستدام.. وتناولا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop28" الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية الشهر الجاري في إطار تعزيز الجهود الدولية للتعامل مع تحديات التغيرات المناخية وإحداث تغير جذري في العمل المناخي العالمي.

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من جانبه أعرب الرئيس الأوغندي عن تطلع بلاده إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع دولة الإمارات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش واللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة وعدد من المسؤولين.

كما حضره الوفد المرافق للرئيس الأوغندي والذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
أوغندا
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