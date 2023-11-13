حاكم أم القيوين يستقبل جمال سند السويدي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، اليوم في الديوان الأميري معالي الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، حيث تسلّم سموه نسخة من كتابه الجديد "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية".

وأثنى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، على الكتاب وهنأ السويدي على إصداره.. وقال سموه "إن الكتاب يمثل علامة مضيئة وفارقة في مسيرة الدكتور جمال السويدي البحثية والفكرية" مؤكداً أن أهمية الكتاب تكمُن في تناوله مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والتي تعد مسيرة عظيمة لقائد ملهم، يقدم لدولتنا الحبيبة إنجازات هائلة في جميع المجالات تحدث نقلات نوعية على الصعد كافة.

وأضاف صاحب السمو حاكم أم القيوين أن سياسات ومبادرات صاحب السمو، رئيس الدولة "حفظه الله"، أسهمت في إنجاز معدلات عالية من التنمية المستدامة، وحققت الأمن والاستقرار والسعادة للمواطنين، مشيداً برؤيته الحكيمة التي جعلت من دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح والأخوة الإنسانية والعمل البيئي المتحضر والهادف، والذي يلقى احترام وتقدير العالم كله.

من جانبه أعرب الدكتور جمال السويدي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين .

وقال : "جاء تأليف كتاب "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية" بدوافع وأهداف وطنية خالصة التزمت فيه الحيادية والموضوعية، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية المبتغاة منه وعلى رأسها تعريف الإماراتيين ومواطني دول المنطقة والعالم بشخصية ومسيرة قيادة تمثل مصدر إلهام دائما في المنطقة والعالم". وأضاف السويدي أن الكتاب يرصد الدور الكبير لصاحب السمو، رئيس الدولة "حفظه الله"، في النهوض بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن سموه بذل بالتعاون مع إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات جهوداً ضخمة وحقق إنجازات هائلة جعلت من الإمارات دولة قوية عصرية .

حضر اللقاء الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ناصر بن راشد بن عبدالعزيز المعلا والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري.