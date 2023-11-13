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حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير يزيد بن سعود

حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير يزيد بن سعود
13 نوفمبر 2023 22:04

 بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

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كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
الإمارات
خادم الحرمين الشريفين
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