«قطاع المنافذ» يناقش رؤيته المستقبلية

دبي(الاتحاد)

شهد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد لشؤون المنافذ بشرطة دبي، بحضور اللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ورشة العمل الخاصة بقطاع شؤون المنافذ، والهادفة إلى الخروج بأفكار وابتكارات واقتراحات ورؤى مُستقبلية لدعم مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي 2024 –2033.

وأشار اللواء أحمد محمد بن ثاني إلى أن الورشة تناقش بحضور مديري الإدارات العامة لقطاع شؤون المنافذ، رؤى العمل والخطط المستقبلية ضمن مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي 2024 –2033.